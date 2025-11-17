Condividi questo articolo?

KirArt celebra “L’Arte del Jazz” con un evento alla Cantina Curatolo Arini di Marsala

Per la prima volta a Trapani il concerto del maestro Biseo e il vernissage dello scultore Arnoldi

L’energico ritmo dal jazz abbraccia l’arte nella sua forma scultorea per dare origine ad una serata indimenticabile promossa dall’associazione trapanese KirArt, presieduta dall’avvocata Mariella Bonfiglio. L’evento che ha per titolo “L’arte del Jazz” si svolgerà il 4 dicembre, a partire dalle 20,30 presso la rinomata “Cantina Curatolo Arini” sita a Marsala, in Via Vito Curatolo Arini n. 5.

Il sound del Jazz si riempie di vita e lascia spazio ai movimenti dell’anima, in una dimensione musicale intensa e coinvolgente che si affida a mani esperte per esprimersi.

Il concerto infatti vanta la collaborazione di tre eccellenze nell’ambito musicale, unite in un inedito sodalizio, legate dalla comune volontà di sperimentare alcune delle multiformi espressioni del jazz. Il trio che si esibirà è composto dal pianista e compositore romano di fama internazionale Riccardo Biseo, già direttore artistico di KirArt e del Premio Tonino Di Pasquale, conclusosi lo scorso settembre nella sua VI edizione, dal contrabbassista e compositore trapanese Giuseppe Pipitone, e da Giuseppe Nuccio, batterista dal groove potente ed energico.

Il suono degli strumenti si eleva all’unisono nell’incantevole scenario della Cantina Curatolo Arini, intrisa di una storia ultracentenaria accresciuta dall’amore per le tradizioni e dall’armoniosa bellezza estetica. La musica rende al pubblico ritmi accattivanti in grado di tessere un dialogo vivo col corpo e con l’anima dello spettatore.

La ricerca dell’intensità e dell’emozione, si lega al progetto espressivo dell’artista Pietro Arnoldi che per l’occasione presenterà, in uno spazio espositivo della Cantina Arini, alcune delle sue opere. Arnoldi, rinomato scultore lombardo, rimaneggia la natura senza “denaturarla”. Egli ripensa la materia, leviga la forma del legno, caricandola di nuove valenze semantiche che si esprimono in opere d’arte connaturate e sostanziate da una fulgida immaginazione.

Svolgimento della serata:

Ore 20,30 inaugurazione della mostra dello scultore Pietro Arnoldi, degustazione di un calice di vino offerto dalla Cantina Curatolo Arini – 1875.

Ore 21,30 concerto del trio composto da Riccardo Biseo al pianoforte, Giuseppe Pipitone al contrabbasso, Giuseppe Nuccio alla batteria.