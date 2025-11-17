“Silent Movies & Live Music” Giovedì 20 novembre – Cinematocasa – Palermo

Condividi questo articolo?

Sugli schermi Genuine, film horror muto tedesco del 1920 diretto da Robert Wien, con le musiche dal vivo del flautista goriziano Giancarlo Canali.

Giovedì 20 novembre al Cinematocasa di Palermo (sede siciliana dell’Unione Circoli del Cinema in via Maqueda, 124) per la rassegna “Silent Movies & Live Music”, dove il cinema muto prendono vita attraverso gli strumenti dei musicisti scelti dall’Associazione Open Jazz Club diretta da Mimmo Cafiero, sarà la volta della proiezione di Genuine, film horror muto tedesco del 1920 diretto da Robert Wiene. La musica dal vivo sarà di Giancarlo Canali, flautista goriziano, diplomato al Conservatorio “J. Tomadini” di Udine, si è perfezionato con maestri come Cavallo, Klement, Guiot e Lama, e nel jazz con Fazzini e Cafiero.

Annunci

Genuine è una sacerdotessa sanguinaria che viene comperata in un mercato orientale di schiavi da un vecchio Pigmalione moderno, il quale però se ne innamora al punto di rinchiuderla in una strana gabbia di vetro inaccessibile ai visitatori. La donna riesce a convincere un giovane barbiere a tagliare la gola al padrone e, una volta libera, diventa una temibile supervamp che porta alla rovina tutti gli uomini che incontra.

Ogni proiezione è pensata per diventare un’esperienza immersiva, capace di emozionare e sorprendere il pubblico, un incontro unico tra immagini e suoni, dove il linguaggio universale del cinema dialoga con la creatività musicale. Questi i prossimi appuntamenti:

Giovedì 6 novembre – La conchiglia e il sacerdote (1928) –

LIVE di Salvatore De Vecchi e Vincenzo Palacardo

Giovedì 20 novembre – Genuine (1920) – LIVE di Giancarlo Canali

Giovedì 4 dicembre – Robinson Crusoe (1927) – LIVE di Stefano India

Gio 18 dicembre – As The Earth Turns (1938) – LIVE di Oscar Zenari