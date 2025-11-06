Esce LA VOIX DE LA DANSE di Monica Lubinu (Gremese): il libro-agenda per chi ama la danza

Condividi questo articolo?

Disponibile in libreria La Voix de la Danse, un nuovo libro-agenda ideato e curato da Monica Lubinu e pubblicato da Gremese, dedicato a chi vive la danza ogni giorno, a chi la studia con impegno e passione, ma anche a chi desidera scoprirla per la prima volta. Un volume unico nel suo genere, pensato per accompagnare danzatori, allievi, appassionati e curiosi lungo tutto l’arco dell’anno, con uno sguardo che unisce il rigore della formazione e la leggerezza dell’ispirazione. Concepito come un vero e proprio strumento quotidiano che stimola, informa, organizza, emoziona, La Voix de la Danse è una guida da tenere sul comodino o nello zaino, tra la sala prove e la vita di tutti i giorni. Ogni pagina si propone infatti come uno spazio da abitare, in cui annotare lezioni, progetti, traguardi, ma anche riflessioni personali, pensieri e sogni.

Le sue pagine sono pensate per diventare, giorno dopo giorno, una traccia del percorso individuale di chi danza, ma anche di chi osserva, ascolta e si lascia coinvolgere da quest’arte profonda e universale. Un volume ricco di riflessioni e aneddoti che mette a frutto il percorso personale e professionale dell’autrice, costruendo un ponte tra il sapere tecnico e l’approccio narrativo, tra la memoria e l’attualità, tra il corpo e la parola. Ogni mese, vengono offerti contenuti esclusivi: pillole di storia della danza, schede dedicate ai grandi balletti, ai grandi personaggi, alle scuole più influenti e ai critici più autorevoli, oltre a rubriche pratiche come Danza in salute, con suggerimenti sui benefici fisici e mentali della disciplina, e indicazioni su come scegliere consapevolmente la propria scuola di danza, con consigli su metodo, ambiente, relazioni e crescita personale.

Il volume propone inoltre spunti tecnici, test per approfondire la conoscenza dell’arte coreutica e una ricca selezione di aforismi e frasi motivazionali che invitano ogni giorno a restare in contatto con la propria passione. Fin dalle prime pagine, l’agenda accoglie il lettore con un invito alla narrazione: una sorta di “prima intervista” in cui ciascuno è chiamato a raccontare il proprio legame con la danza, il suo inizio, le emozioni, i maestri, le paure e le speranze. Da lì in poi, il libro diventa un compagno di viaggio: discreto ma costante, pronto a offrire uno spazio di confronto, di raccolta, di progettazione. Un diario utile e bello da sfogliare, capace di rispondere alle esigenze pratiche dell’organizzazione quotidiana ma anche a quelle, più intime, del riconoscimento di sé. La Voix de la Danse è adatto a tutti: prezioso per gli studenti che si formano con dedizione, ma anche per chi osserva da lontano con curiosità e desiderio di capire meglio il linguaggio del corpo e del movimento. È uno strumento ideale per gli insegnanti, che possono usarlo come supporto didattico, e per le famiglie che accompagnano i giovani danzatori nel loro cammino. È, soprattutto, un libro che incoraggia a non dimenticare che la danza, al di là della tecnica e della fatica, è prima di tutto un atto di libertà e di immaginazione.

Monica Lubinu si è formata all’Accademia Nazionale di Danza, perfezionandosi poi nella tecnica classica. Dopo una breve carriera come danzatrice e docente, ha debuttato nel mondo della televisione diventando giornalista, conduttrice e autrice di format dedicati ai temi della salute, dello sport e della danza. Collabora con il magazine «DanzaSì» e conduce prestigiosi eventi, gala e rassegne di danza su tutto il territorio nazionale.