Palermo. Domani ore 16 convegno “Microimprese del commercio Capitale del Territorio”

promosso da Confimprese Palermo con Camera di Commercio Palermo Enna Camera di Commercio (Sala Terrasi) via Emerico Amari 11 Palermo

Attivazione di autorizzazioni digitali, tracciamento e gestione informatizzata dei posteggi, geolocalizzazione dei mercati, controllo presenze da remoto. Di questo e di tanto altro si parlerà domani a partire dalle 16 presso la Camera di Commercio di Palermo Enna in via Emerico Amari 11. Un appuntamento di grande rilevanza per affrontare i temi del commercio ambulante, della sua storia e del suo futuro, ma non solo. Il presidente di Confimprese Palermo Giovanni Felice chiama a raccolta i rappresentanti delle istituzioni comunali e regionali oltre che gli associati in quella che rappresenta la casa delle piccole e medie imprese palermitane, la Camera di commercio Palermo ed Enna. In uno scenario in cui i meccanismi di acquisto cambiano di continuo e tante imprese familiari rischiano di essere schiacciate proprio dai venti di cambiamento, Confimprese Palermo delinea le sue strategie per un rilancio di mercatini e negozi. Politici ed esperti discutono sul tema “Microimprese del commercio Capitale del Territorio – I mercatini come laboratorio di innovazione, coesione e rilancio economico”.

Al convegno parteciperanno oltre al presidente Giovanni Felice, Nunzio Reina Vice Presidente CCIAA Palermo ed Enna, Roberto Lagalla Sindaco di Palermo, l’onorevole Giuseppe Milazzo eurodeputato, l’onorevole Edy Tamajo, Assessore regionale Attività Produttive, l’onorevole Gaspare Vitrano Presidente commissione Attività Produttive Ars, Salvatore Orlando Assessore lavori Pubblici Palermo, Maurizio Carta Assessore Urbanistica Palermo, Ottavio Zacco Presidente Commissione Attività Produttive Palermo.