Teatro Regina Margherita – Caltanissetta. In scena “I soldi non servono a niente”

“I soldi non servono a niente” – la commedia di Nino Martino apre la seconda serata del Concorso Teatrale “Peppe Nasca – Targa Michele Abate”

Dopo il debutto del Teatro del Pero di Comiso con Il malato immaginario di Molière, il sipario del Teatro Regina Margherita si riapre per accogliere la compagnia Dietro le Quinte di Milazzo (ME), protagonista della seconda serata del 3° Concorso Teatrale “Peppe Nasca – Targa Michele Abate” con la brillante commedia “I soldi non servono a niente” di Nino Martino, diretta da David Amalfa.

Lo spettacolo, in programma domenica 9 novembre alle ore 18:00, rappresenta un nuovo appuntamento della rassegna Domenica a Teatro, promossa da Théatron – Il Teatro della Città con la direzione artistica di Ernesto Cerrito e la presidenza di Totò Cannistraci, sotto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Caltanissetta.

I soldi non servono a niente è una commedia dal ritmo moderno, che gioca sull’eterna contraddizione tra apparenza e sostanza, desiderio e disincanto.

Attraverso dialoghi vivaci e situazioni paradossali, Nino Martino costruisce un piccolo affresco delle debolezze umane, in cui i protagonisti – spesso intrappolati in convenzioni sociali e sogni di riscatto – scoprono che il denaro non può comprare la serenità né la libertà interiore.

La regia di David Amalfa, che firma anche l’adattamento scenico, imprime allo spettacolo una dinamica fresca e corale, in cui il linguaggio contemporaneo incontra la tradizione della commedia all’italiana.

La compagnia Dietro le Quinte, nata a Milazzo e ormai tra le più apprezzate realtà amatoriali siciliane, si distingue per l’affiatamento del gruppo e la qualità interpretativa del cast.

Il cast

Sul palco: David Amalfa, Maria Lombardo, Laura Brisighella, Antonio Andaloro e Antonio Amalfa.

La produzione è firmata Audioblix Bs&Sound.

«Siamo felici di portare il nostro lavoro a Caltanissetta e condividere la nostra passione con un pubblico così attento e partecipe», dichiara David Amalfa, regista e interprete della commedia.

Prossimi appuntamenti della rassegna “Domenica a Teatro”

23 novembre 2025 – Le Maschere (Assoro – EN) – Il medico dei pazzi di Edoardo Scarpetta

– Le Maschere (Assoro – EN) – Il medico dei pazzi di 7 dicembre 2025 – Teatro Stabile Tremestieri Etneo (CT) – Appuntamento al Grand Hotel di Coney

– Teatro Stabile Tremestieri Etneo (CT) – Appuntamento al Grand Hotel di 21 dicembre 2025– Nuova Compagnia Teatrale Cassibile (SR) – Frittata di cipolle e mezza palafitta di Serra