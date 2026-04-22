Allo Spazio Lab Eventi la presentazione della raccolta poetica “Alchimie amorose” di Domenico Di Vincenzo

Condividi questo articolo?

“Alchimie amorose” è il titolo della raccolta di poesie di Domenico Di Vincenzo che sarà presentata a Palermo nel pomeriggio di mercoledì 22 aprile allo Spazio Lab Eventi, in via Faraone 2 .

L’autore dialogherà con il pubblico a partire dalle 17:00 e leggerà alcuni versi contenuti nel libro, pubblicato dalla Casa Editrice Antipodes.

Il testo raccoglie frammenti esistenziali, evocati attraverso la musicalità quasi ipnotica di versi liberi.

Al centro della riflessione, l’amore e la memoria, declinati attraverso gli elementi naturali simbolici quali il mare e le rose, specchio della ricerca del poeta di quella sintonia emotiva realizzata talora nel sogno e talvolta impossibile nella vita reale.

CENNI SULL’AUTORE

Medico, cardiologo e geriatra, Domenico Di Vincenzo è cultore di fotografia e storia dell’arte.

Attento divulgatore di temi scientifici e artistici, ha all’attivo numerose collaborazioni.

I versi che propone sono l’atto di scioglimento semantico, attraverso cui immagini interiori assumono la concretezza del sogno o di esperienze già vissute.