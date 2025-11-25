Catania. #doNNevietatomorire Arte, serata conclusiva tra teatro e musica per celebrare la donna e dire no alla violenza

Condividi questo articolo?

Le struggenti note di “Sola” di Nina Zilli interpretata magistralmbente dalla cantante Flavia Lauriola riempiono di emozione la sala teatro di Piazza Scammacca, arricchita dalla mostra di quadri dal titolo “Athena: la Dea che sfida i limiti” dell’artista Lorena Lo Verde, esclusiva location della serata conclusiva della manifestazione itinerante di #doNNevietatomorire di Valentina Capizzi.

Un omaggio a tutte le donne attraverso il linguaggio dell’arte, del teatro e della musica, che dopo l’inaugurazione dei corsi gratuiti di autodifesa personale curati dal Maestro Santo Torre nella sede dell’associazione sportiva t-trainer C.S.K.S. ha visto donne di cultura e spettacolo unite, coordinate dalla giornalista Elisa Guccione, unite da una forza comune: dire no alla violenza contro le donne.

“Sono ancora tanti i passi da fare per raggiungere una giusta e necessaria parità tra uomini e donne- dichiara il Deputato della Repubblica Luciano Cantone durante i saluti istituzionali al pubblico presente- ed è doveroso che Istituzioni e scuola cooperino sinergicamente affinché si educhino le nuove generazioni a non commettere discriminazioni e violenze contro le donne che sono il fondamento della nostra società. Solo attraverso una giusta educazione sessuo affettiva si può contrastare il fenomeno criminale della violenza di genere”.

Tra il numeroso pubblico presenti anche tanti uomini che non vogliono essere etichettati come mostri e credono nei valori del rispetto e della condivisione.

“Tutti, ognuno con le proprie competenze- dichiara Valentina Capizzi- dobbiamo cercare di arginare questa mattanza di donne che subiscono vessazioni e violenza da chi dice di amarle”.

Denunciare al primo schiaffo, al primo fenomeno di violenza perchè chi commette azioni violente continuerà a farlo.

Tanti applausi anche per la presentazione del libro della scrittrice Barbara Giuliano, autrice di “La voce della Mandragora” e per l’attrice Vera La Rosa della scuola di scrittura e storytelling Tiresia, diretta dal regista ed attore Angelo D’Agosta, la quale ha interpretato con grande passione il monologo “Morgana: non temere le streghe, abbi paura di chi le uccide”.