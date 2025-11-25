Centro Magma alla Sala Magma di Catania l’atto unico “Il privilegio” di Antonio Caruso

Condividi questo articolo?

Il 27, 28 e 29 novembre alle ore 21.00, alla Sala Magma di via Adua 3, a Catania, in scena l’atto unico “Il Privilegio (ovvero: il Diavolo e l’Ipocrita)”, drammaturgia e regia di Antonio Caruso con, in scena, Donatella Marù e Antonio Caruso, musiche di Giorgio Gaber, Franco Battiato e Rolling Stones. Lo spettacolo, che ha debuttato lo scorso 9 agosto in prima assoluta al GAM di Catania, è il quarto capitolo della tetralogia sull’attore scritta da Antonio Caruso. Le altre tre opere sono “Apologia di reato”, “Essere o non essere umano” e “Da Grande”.

L’atto unico è prodotto dal Centro Culturale e Teatrale Magma, diretto da Salvo Nicotra con la collaborazione delle associazioni “Terre forti”, “Darshan” e “Areasud”. Per prenotazioni e informazioni: 3409386652-3475768457.

“Con il debutto di Il privilegio (il diavolo e l’ipocrita), testo finito in prima stesura nel 2014 e oggi ampliato e rivisto – spiega l’autore ed interprete Antonio Caruso – celebro i miei quaranta anni di palcoscenico, vissuti tra spettacoli e didattica. Proprio in questi giorni, il 27, 28 e 29 novembre del 1985 iniziava un viaggio (ancora in corso), pieno di tappe, magia, meraviglia, scoperte e luoghi ancora da scoprire.

Nel corso dell’atto unico, il diavolo (che si presenterà in corpo di donna) tenterà l’attore, approfittando di un suo momento di crisi, debilitato dai colpi del tempo e della vita. Il privilegio del recitare sarà l’arma con cui l’attore affronterà in scena i tentativi del diavolo per fargli cambiare indirizzo, per farlo scivolare nella banalità e nell’egocentrismo sfrenato.

Con questo lavoro, che contiene in sé la mia idea di teatro, mi piace festeggiare facendo tappa alla Sala del Centro Culturale e Teatrale Magma di Catania, il cui palcoscenico ha ospitato una elevata percentuale della mia drammaturgia e delle mie azioni attoriali. Ed i miei quaranta anni di palco e trenta di collaborazioni con il Centro Magma, li ritrovo anche nell’allestimento scenico de Il Privilegio, curato da Donatella Marù che, come una sorta di installazione artistica, raccoglierà elementi scenici a memoria di spettacoli realizzati alla Sala Magma”.