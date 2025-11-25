Confartigianato Palermo per la campagna mondiale “Orange the World”

Redazione
Giornata internazionale

per l’eliminazione della violenza contro le donne

Confartigianato Palermo aderisce

 alla campagna mondiale “Orange the World”

 

Sono 589 le imprenditrici iscritte a Confartigianato Palermo e oltre 25 mila le imprese femminili attive nel capoluogo siciliano e nella provincia. Una realtà imprenditoriale forte, che ogni giorno contribuisce allo sviluppo economico del territorio. Proprio per sostenere queste donne e tutte le lavoratrici siciliane, Confartigianato Palermo aderisce alla campagna mondiale “Orange the World – Read the Signs”, iniziativa promossa dalle Nazioni Unite e da UN Women in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La campagna “Read the Signs” mette al centro la prevenzione, invitando a riconoscere tempestivamente i segnali di una relazione potenzialmente pericolosa: gelosia, controllo, manipolazione, collera, comportamenti che possono evolvere in episodi di violenza fisica o psicologica.

Un’attenzione particolare è rivolta anche al tema della cyberviolenza, in costante aumento. L’iniziativa mira a diffondere maggiore consapevolezza sui rischi online e a fornire strumenti di tutela contro forme di abuso digitale come stalking, revenge porn, ricatti informatici e diffusione non autorizzata di contenuti personali.

Con questa adesione Confartigianato Palermo ribadisce l’importanza di fare rete, unire le forze e dare visibilità alla lotta contro la violenza di genere, promuovendo un messaggio di consapevolezza, sostegno e solidarietà rivolto a tutta la comunità.

 

Nella foto – Esponenti del  Movimento donne impresa di Confartigianato


