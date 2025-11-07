CAROLA: in radio e in digitale “NIAGARA” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Niagara” (Up Music), il nuovo singolo di CAROLA.

“Niagara” è un brano che racconta di una relazione che si è spenta lentamente, non per mancanza d’amore, ma per assenza di reciprocità. L’altra persona desidera fuggire, come se stesse cercando di scappare anche dalla propria coscienza. Spiega l’artista a proposito del brano: “Mi sono innamorata di questo testo perché racconta qualcosa di universale: quel momento in cui ti rendi conto che non puoi più salvare chi non vuole essere salvato. È un brano che tocca corde profonde, racconta qualcosa che tutti, almeno una volta, abbiamo provato. Ascoltarlo è come guardarsi dentro”. Nel videoclip ufficiale di “Niagara” l’artista cammina tra il verde della natura, avvolta in un lungo abito marrone, mentre il vento le accarezza i capelli. Le immagini traducono in visione la delicatezza e il dolore del brano: una relazione che si è spenta lentamente per assenza di reciprocità. Il senso di fuga e distanza, si riflette nell’atmosfera sospesa e silenziosa del video, dove la natura diventa specchio delle emozioni e dei vuoti lasciati dall’altro.

Biografia

Carola è una giovane cantautrice milanese, nata il 19 novembre 2004. Fin da bambina ha coltivato una profonda passione per la musica, ispirata dall’amore per il canto trasmessole dai genitori. Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi concorsi canori, portando la sua voce anche oltre i confini italiani, con esibizioni in Spagna che hanno contribuito alla sua crescita artistica e personale.

Carola rappresenta una nuova generazione di artisti autentici e sensibili, che non temono di mostrarsi vulnerabili. Nelle sue canzoni trasforma le emozioni in melodia, dando vita a un linguaggio musicale che è al tempo stesso arte e strumento di guarigione.