Gangi, in occasione dei 70 anni di attività della Pro Loco, ha intitolare quattro strade a illustri concittadini

Condividi questo articolo?

Il comune di Gangi, in occasione dei 70 anni di attività della Pro Loco, ha deciso di intitolare quattro strade a illustri concittadini che si sono spesi nella promozione turistica, culturale e sportiva del paese, attraverso il loro impegno sia nel sociale sia all’interno della stessa Pro Loco. Le vie sono state intitolate ai compianti: Cataldo Paradiso, Costantino Muscarà, Francesco Paolo Lapunzina e Vito Andaloro.

Alla cerimonia di intitolazione, che si è svolta a fare gli onori di casa sono stati il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e la presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi. Hanno partecipato assieme ad assessori e consiglieri comunali, il presidente della Pro-Loco Toni Torregrossa e i familiari di Paradiso, Muscarà, Lapunzina e Andaloro.

Una scelta, quella fatta dall’amministrazione comunale Ferrarello, di intitolazione a quei concittadini che più si sono spesi nell’ideazione e realizzazione della Sagra delle Spiga.

Pubblicità

Vito Andaloro (intitolato largo adiacente ingresso campo sportivo) è stato un dipendente del comune di Gangi, ricordato per le sue qualità civiche e impegnato anche nello sport, è stato dirigente del Gangi Calcio e tra gli animatori del torneo delle Madonie. Oltre ad occuparsi di organizzare la festa della Matricola e la Sagra della Spiga è stato uno dei fondatori della Filodrammatica.

Costantino Muscarà (intitolata strada adiacente il santuario dello Spirito Santo) è stata una figura significativa del panorama politico gangitano si occupò per anni dell’allestimento delle Stravole per la Sagra della Spiga. E’ stato tra coloro che istituirono il premio Spiga d’Oro attribuito ad artisti che con le loro opere hanno celebrato il mondo rurale come ad esempio il pittore Gianbecchina e l’artista poliedrico padre Alberto Farina. Grande appassionato di arte e cultura, fu un intellettuale di vaglia.

Francesco Paolo Lapunzina a lui è stata intitolata una strada in contrada Piano, ricordato da tutti come “U prufissuri” è stato un maestro di scuola elementare, ricordato per il suo singolare metodo educativo metteva assieme, durante le sue lezioni, grammatica e canzoni, matematica e recitazione. Padre dell’attuale vice sindaco di Cefalù Saro Lapunzina che assieme ai fratelli Gaetano e Alessandro hanno voluto essere presenti alla cerimonia di intitolazione.

La quarta strada, sempre in contrada Piano, è stata intitolata a Cataldo Paradiso attivo nella vita sociale del paese fu presidente della Pro-Loco ma anche uno dei fondatori della Sagra della Spiga e del gruppo Folk, di lui si ricordano molti testi e commedie musicali come “ a zuccatina da zita e “u Pisatu”. Paradiso non ha mai firmato le sue opere si limitava a scrivere “autore locale”.

Ad occuparsi della ricerca biografica e della cerimonia di intitolazione sono stati: la presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi, gli assessori Roberto Franco e Tiziana Ballistreri e l’esperto del sindaco Carmelo Nasello.

Condividi questo articolo?