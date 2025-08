Festival Lirico dei Teatri di Pietra evento concertistico a Palazzolo Acreide, il 7 Agosto, nel “Teatro del Cielo”.

Condividi questo articolo?

Ancora attesi e coinvolgenti appuntamenti concertistici con la partecipazione di Pierdavide Carone e Mario Venuti

Continua a ritmo serrato il Festival Lirico dei Teatri di Pietra che, dopo i trionfi di pubblico e critica al Teatro antico di Taormina, si accinge a fare respirare di mito e di arte siti archeologici e storici di impareggiabile bellezza, tra incanto ed energia.

Presso il Teatro dell’Efebo di Agrigento, cavea unica incastonata tra l’oro della pietra usata per la costruzione dei Templi dorici, la più grandiosa e suggestiva testimonianza dell’eredità lasciata dalla Magna Grecia, il 5 Agosto 2025, alle 21, l’atteso e accorato omaggio a Lucio Dalla con la speciale partecipazione di Pierdavide Carone; l’evento concertistico sarà dato anche a Palazzolo Acreide, il 7 Agosto, nel “Teatro del Cielo”.

Una vera e propria maratona musicale per un Lucio Dalla intimo, inedito e esclusivo in una accattivante versione cameristica.

Il carisma, l’energia e la direzione eclettica di Francesco Costa, a capo dell’eccellente Coro Lirico Siciliano e dell’orchestra in residence, insieme a Pierdavide Carone, saranno architrave sonora di momenti di puro lirismo e magia, grazie anche agli arrangiamenti di Corrado Neri, mattatore musicale raffinato e d’avanguardia, che ha composto una vera e propria opera, contaminando, intrecciando note e emozioni e soprattutto donando alle già sublimi composizioni di Dalla una profondità poetica e musicale senza precedenti.

Attesissimo anche l’omaggio a Franco Battiato presso la Granfonte di Leonforte, l’8 Agosto, con la partecipazione di Mario Venuti, artista tra i più apprezzati e poliedrico. Palcoscenico di acqua e luce, l’imponente monumento di età barocca, che si erge dirompente negli Erei, si trasformerà in un vero e proprio Teatro a cielo aperto dove l’ensemble vocale e orchestrale del Coro Lirico Siciliano eseguirà un ricco programma incentrato sulla produzione musicale più nota, ma anche più intima e spirituale di Battiato: Prospettiva Nevskij, Segnali di Vita, Strade parallele, Povera patria, L’era del cinghiale bianco, Stranizza d’amuri, Bandiera bianca, Cucurucù, La Cura, Centro di gravità permanente, Voglio vederti danzare, etc saranno i brani per omaggiare l’arte mistica e universale del celebre cantautore etneo.

Si conferma quindi una programmazione di alto livello per una manifestazione che continua a riscuotere rilevanti e crescenti successi di pubblico e critica. E promette, ancora una volta, di regalare emozioni uniche in luoghi suggestivi dove, attraverso il sapiente lavoro degli artisti, la leggenda corre verso l’eternità.

Un festival della durata di più di tre mesi, che approda nei principali parchi archeologici, nei più blasonati teatri antichi e greci ma anche nelle zone meno note, caratterizzate dalle presenza di tesori di inestimabile pregio che attendono di essere conosciuti e valorizzati.

