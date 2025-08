PANTESCHITÁ ESTATE 2025 e evento “Sentieri di Guerra, Voci di Pace”

Condividi questo articolo?

Il progetto “PANTESCHITÁ ESTATE 2025” dell’UNIPANT prevedeva ben cinque eventi al Castello per il mese di agosto. A seguito della chiusura della struttura, ci siamo trovati in una situazione di grande difficoltà e stiamo lavorando attivamente per trovare soluzioni. Stiamo cercando di ricollocare i tre concerti in programma, con un particolare impegno per superare le difficoltà legate a permessi, autorizzazioni, tempi e fondi, in collaborazione con l’Assessore Adele Pineda e gli artisti coinvolti.

Nel frattempo, la conferenza sugli articoli di Galt del 28 agosto verrà spostata nell’Aula Consiliare.

Purtroppo, il concerto di Giorgia Renosto e Dario Spezia previsto per oggi, martedì 5 agosto, non potrà tenersi, ma lo stiamo riprogrammando per fine agosto grazie alla disponibilità degli artisti. Non appena ci saranno aggiornamenti, sarà nostra premura comunicarli.

Pubblicità

Abbiamo però due importanti eventi extra da annunciare.

Finalmente quest’anno riusciremo a organizzare la visita guidata alla Mostra NOSTOS II del Maestro Cossyro, nostro socio fondatore. Visita guidata da lui stesso domenica 27 agosto alle ore 11.00.

La partecipazione è gratuita, su prenotazione al numero 331 490 5245, ma come di consueto chiederemo un’offerta libera per sostenere le nostre attività.

L’altro evento extra si terrà domenica 10 agosto a partire dalle ore 10.00 e ha il titolo evocativo: SENTIERI DI GUERRA, VOCI DI PACE: ESPLORANDO LA PANTELLERIA NASCOSTA.

L’Università Popolare di Pantelleria (UNIPANT), in collaborazione con l’Associazione Linea Gotica Lucchesia e la WWII Military Collector Sicilia, organizza una passeggiata narrativa che unisce escursionismo, storia e memoria.

Un’esperienza immersiva, adatta a tutte le età, inclusi ipovedenti e non vedenti accompagnati, che si snoderà lungo alcuni dei luoghi che hanno segnato la storia dell’isola durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il percorso partirà dalla Cevusa Bianca in Via San Vito, 15 in Contrada San Vito alle ore 10.00 e, con tappe dedicate a brevi letture sulla storia di Pantelleria, condurrà i partecipanti fino a Cannachi.

Durante il tragitto, si visiteranno i siti militari ancora presenti, offrendo uno spaccato unico del passato bellico dell’isola. A Cannachi, Nuccia Farina racconterà la storia dell’esplosione e della tragedia che vi si consumò, rendendo la narrazione ancora più toccante e vivida.

Per un’atmosfera ancora più autentica e fedele all’epoca, l’escursione sarà accompagnata da mezzi militari d’epoca.

Condividi questo articolo?