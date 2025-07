Tremestieri Etneo: chiusura di via Marconi e via Roma per lavori Terna

Condividi questo articolo?

Terna: proseguono le attività per il collegamento “San Giovanni Galermo – San Giovanni La Punta”, in provincia di Catania

Terna comunica che, nell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo collegamento in cavo a 150 kV “San Giovanni Galermo – San Giovanni La Punta”, a partire dal 10 luglio nel Comune di Tremestieri Etneo (CT) si avvierà l’ultima fase delle opere civili propedeutiche alla successiva posa dei cavi in alta tensione. Gli interventi, della durata di circa 30 giorni, interesseranno via Marconi e via Roma, due strade a elevato traffico veicolare che rappresentano un’importante direttrice est-ovest di collegamento tra i Comuni di San Giovanni La Punta e Mascalucia.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, sarà temporaneamente chiuso al traffico veicolare il tratto di via Marconi compreso tra via Colombo e via Cavour. La viabilità alternativa sarà opportunamente segnalata tramite cartellonistica provvisoria e la presenza di movieri a supporto della circolazione. Al termine dei lavori, sarà effettuato il rifacimento dell’asfalto lungo l’intero tratto interessato.

Questo intervento, pianificato da Terna in collaborazione e coordinamento con l’Ufficio Tecnico e la Polizia Locale del Comune, permetterà di incrementare la magliatura e la resilienza della rete locale. Il progetto prevede, inoltre, la demolizione di tre linee aeree esistenti, per un totale di circa 30 km di cavi e 107 sostegni, attualmente situati in aree densamente abitate.