AMTS avvisa utenti e cittadini: attenzione alle truffe on line!!!

Condividi questo articolo?

Cittadini e utenti, state in guardia: attenzione alle truffe on line! L’ennesimo tentativo di truffare i catanesi, infatti, sta circolando in questi giorni sui social, con una comunicazione assolutamente fraudolenta, che attira l’attenzione degli Utenti con offerte e vantaggi sugli abbonamenti AMTS per viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico locale. Attenzione: si tratta di una COMUNICAZIONE FALSA, UNA TRUFFA.

Ad avvisare la cittadinanza e quanti navigano sul web è la stessa Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A., che sottolinea, tra l’altro, come ogni comunicazione ufficiale di AMTS passa solo ed esclusivamente dai canali istituzionali dell’Azienda stessa.

AMTS, pertanto, invita Utenti e Cittadini a NON FORNIRE DATI PERSONALI, come numeri di cellulare, indirizzi mail o codici pin, e soprattutto a NON APRIRE NESSUN LINK.

Pubblicità