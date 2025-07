Raid alla Cioccolateria Lorenzo, Igor Tullio (NSC): “Grande professionalità e rapidità dei carabinieri che hanno svolto le indagini”

Condividi questo articolo?

“Nonostante la cronica sofferenza del Comando Provinciale di Palermo, i militari dell’Arma hanno dimostrato ancora una volta grande professionalità e rapidità nelle indagini, identificando e deferendo alla Procura un pregiudicato e due minorenni responsabili di un’aggressione con lesioni aggravate ai danni dei dipendenti di un esercizio commerciale nel quartiere Kalsa”: lo dichiara Igor Tullio, segretario nazionale del Nuovo Sindacato Carabinieri, commentando l’identificazione dei presunti responsabili del raid alla Cioccolateria Lorenzo in via IV Aprile, avvenuto nel pomeriggio di domenica 6 luglio.

“L’attività investigativa – afferma l’esponente sindacale – condotta dalla Stazione di Piazza Marina, ha permesso di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, anche grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e delle dichiarazioni raccolte”.

“Ringrazio personalmente le colleghe e i colleghi del Comando Provinciale di Palermo – conclude Igor Tullio – per la grande professionalità dimostrata e la rapidità con cui hanno svolto le indagini, dimostrando un impegno costante nel garantire sicurezza alla comunità, nonostante le difficoltà di organico che continuano a pesare sul territorio”.