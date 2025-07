Chiusura per l'”Ekklesìa Festival – Il rito della scena” all’ombra del Tempio di Hera di Selinunte dei Manas.

Condividi questo articolo?

Venerdì 25 luglio grande chiusura per l’Ekklesìa Festival – Il rito della scena con il concerto all’alba (ore 5.30) all’ombra del Tempio di Hera di Selinunte (Tp) dei Manas, formazione che intreccia melodie ancestrali, improvvisazione contemporanea, richiami alla musica sacra, al minimalismo e al linguaggio cinematografico.

Lo splendido viaggio tra riti, luce e comunità dell’Ekklesìa Festival si concluderà con duo al femminile formato da Giorgia Panasci (arpe) e Giulia Cusumano (violoncello). Nel silenzio sospeso dell’aurora, l’arpa e il violoncello si incontrano come voce e respiro. Due strumenti che si cercano e si fondono, come anime che danzano tra i chiaroscuri del tempo. In questo dialogo sonoro, ogni corda vibra con il paesaggio, ogni nota scivola tra le pietre del tempio e la luce nascente, in un equilibrio perfetto tra presenza e mistero. Un’esperienza intima e immersiva, dove ogni elemento si unisce all’altro senza sovrapporsi: lo spazio, il tempo, il suono, la luce. Nato per essere vissuto in luoghi sacri e antichi, questo incontro musicale non cerca l’applauso, ma l’ascolto profondo. È un invito a rallentare, a sentire, a ritrovare il senso. Insieme.

Alle 11.30, al Parco Archeologico, si terranno i Laboratori tematici e visite guidate a Selinunte con particolare attenzione all’interazione tra musica, visual art e sand art. I partecipanti esploreranno le potenzialità narrative del paesaggio archeologico attraverso la produzione di contenuti multimediali e performativi. Laboratorio di fotografia, condotto con la partecipazione dei corsisti del percorso in Comunicazione Mediale, per documentare con sguardo artistico il dialogo tra natura, rovine e creatività. Passeggiate culturali guidate pomeridiane, aperte al pubblico, condotte da archeologi e studiosi, per approfondire la storia del sito e stimolare una fruizione consapevole del paesaggio sacro.

Pubblicità

L’Ekklesìa Festival – Il rito della scena nasce da un’idea semplice e potente di Francesco Panasci: riportare l’arte là dove tutto ha avuto origine, nei parchi archeologici della Sicilia. Non come spettacolo, ma come rito laico di comunità, come tempo sospeso in cui suono, parola, corpo e luce si fanno linguaggio di ascolto e riconoscimento.

Condividi questo articolo?