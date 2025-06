Salvatore Bonura e Gaetano Rizzuto rispettivamente nominati rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e direttore del Dipartimento per il Danno erariale del Centro Studi Europeo “Hermes”

Condividi questo articolo?

Il segretario generale regionale di NSC Sicilia Giuseppe Fragano annuncia con orgoglio l’accoglimento della proposta di nomina del proprio consigliere provinciale di Palermo Salvatore Bonura in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del 12° Reggimento Carabinieri da parte dell’Amministrazione.

La proposta era stata avanzata ai vertici dell’Arma in Sicilia dallo stesso Giuseppe Fragano e dai segretari nazionali del Nuovo Sindacato Carabinieri Antonino Megna e Igor Tullio.

Salvatore Bonura gode di un lusinghiero primato: in Italia è il primo rappresentante dei lavoratori prescelto dall’Amministrazione tra le sette sigle rappresentative dell’Arma.

Con altrettanta soddisfazione, Giuseppe Fragano comunica la nomina del responsabile dell’Ufficio Contenzioso Giuridico Amministrativo di NSC Gaetano Rizzuto in qualità di direttore del Dipartimento per il Danno erariale del Centro Studi Europeo “Hermes”.

Nello specifico, a Gaetano Rizzuto è stato affidato il prestigioso compito di formare, in un contesto universitario europeo, i dipendenti della pubblica amministrazione in materia di danno erariale.

“Le nomine attribuite – spiega il segretario generale di NSC Sicilia – consolidano il radicamento del Nuovo Sindacato Carabinieri in ambiti strategici e di alta competenza e rappresentano un ulteriore riconoscimento e apprezzamento per la nostra sigla, che può contare su un gruppo dirigenziale regionale di elevato livello, capace di coniugare esperienza, professionalità e spirito di servizio”.

