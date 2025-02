Maxi retata a Palermo, il segretario generale di NSC Sicilia Giuseppe Fragano: “Ancora una volta, l’Arma dei Carabinieri protagonista della lotta alla mafia con una storica operazione”

Condividi questo articolo?

“La straordinaria operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Palermo che ha condotto all’arresto di oltre centottanta persone, testimonia l’impegno incessante dell’Arma nella lotta alla mafia e la straordinaria professionalità dei colleghi, che hanno inflitto ancora una volta un colpo durissimo alla criminalità organizzata”: lo afferma Giuseppe Fragano, segretario generale del Nuovo Sindacato Carabinieri Sicilia, commentando la maxi retata della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo siciliano che ha riguardato i mandamenti di Porta Nuova, Pagliarelli, Tommaso Natale, San Lorenzo, Santa Maria di Gesù e Bagheria.

“Il volto più autentico dell’Arma dei Carabinieri – prosegue il segretario – è proprio questo: uomini e donne in divisa che lavorano incessantemente per contrastare ogni forma di illegalità, rischiando anche la propria vita e malgrado i commenti spesso ingenerosi di chi cerca di sminuirne valore e autorevolezza”.

“In tempi recenti – aggiunge Giuseppe Fragano – sono stati innumerevoli gli attacchi subiti dai carabinieri e le accuse ingiustamente loro rivolte, oltre ai processi celebrati mediaticamente: crediamo fermamente che gli unici sentimenti da manifestare alle Forze dell’Ordine dovrebbero essere la gratitudine e l’apprezzamento per il loro immane lavoro”.

“L’operazione del Comando Provinciale di Palermo – conclude – passerà alla storia e rappresenta per noi tutti un ulteriore motivo di orgoglio ed emozione”.

Pubblicità