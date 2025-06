Hollywood in Sicily – Postcard by Taormina attraverso il linguaggio dell’intelligenza artificiale

Condividi questo articolo?

Una cartolina vivente tra star, folklore e sapori dell’isola

Hollywood in Sicily – Postcard by Taormina è molto più di un omaggio. È un viaggio emotivo, una visione cinematografica che, attraverso il linguaggio dell’intelligenza artificiale, restituisce la magia di un incontro unico tra le grandi stelle del cinema internazionale e l’anima più autentica della Sicilia. L’opera, prodotta dal regista Lorenzo Muscoso, trasporta lo spettatore nel folklore isolano: un affresco contemporaneo in cui la Sicilia si rivela non solo come scenario, ma come protagonista narrativa, tra bellezza e sentimento. Sullo sfondo del maestoso Teatro Antico di Taormina, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones si lasciano ritrarre in un momento di complicità e ammirazione silenziosa. Poco distante, Monica Bellucci brinda con Martin Scorsese con un calice di vino, mentre sullo sfondo si apre lo scenario struggente e suggestivo della costa siciliana al tramonto. Henry Cavill e James Franco acquistano souvenir tra bancarelle di ceramiche e pizzi, mentre Olivia Wilde, macchina fotografica al collo, esplora vicoli e scorci con occhi da viaggiatrice curiosa.Noemi, Nina Zilli, Clara e Carmen Consoli intonano insieme un brano nella piazza, attirando l’interesse dei turisti e creando un piccolo evento spontaneo, carico di musica e suggestione

Non mancano volti simbolici della Sicilia contemporanea: Nino Frassica, icona dell’ironia mediterranea, e Maria Grazia Cucinotta, emblema del cinema italiano nel mondo, si muovono tra i tavoli colmi di dolci tipici e granite, accanto a presentatori, autori e Membri della Giuria, come il Premio Oscar Sandy Powell, uniti in un’unica visione collettiva.

Pubblicità

Tra gli altri protagonisti presenti nel progetto: Helen Hunt, Rupert Everett, Ana de Armas, Geoffrey Rush, Billy Zane, Will Poulter, Norman Reedus, Charles Roven, Nicole Avant, Taylor John Smith, Finn Bennett, Dave Franco, Alex Garland, Tiziana Rocca, Alessandra Mastronardi, Ilenia Pastorelli, Antonella Salvucci, Valeria Solarino, e molti altri.

L’intera composizione è stata realizzata attraverso un innovativo impianto visivo in AI che Muscoso dirige con poesia isolana, generando scene cariche di calore umano, empatia e verità. Ogni immagine è una “postcard” che cattura l’essenza di uno sguardo, di un gesto, di una luce che accarezza volti e pietra.

Hollywood in Sicily è un atto d’amore verso la terra, la cultura e il cinema. È una nuova forma di racconto della contemporaneità e rappresenta anche l’inizio di un progetto più ampio che prenderà vita a breve, dove la potenza delle nuove tecnologie si fonde con il cinema di oltreoceano e lo spirito della tradizione siciliana, trasformando l’esperienza in narrazione e le emozioni in paesaggio