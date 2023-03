Effe Packaging gold sponsor del circuito XCO Borbonica Cup

Mancano poco più di due settimane allo svolgimento della XCO Rocca di Buticari 1275 a Nizza di Sicilia e gli organizzatori dell’Asd Bike 1275 sono in piena attività per l’unica “tappa” siciliana del circuito XCO Borbonica Cup che costituisce la novità di rilievo di questa seconda edizione che avrà come scenario il parco suburbano di Buticari.

Domenica 19 marzo sarà gara nazionale FCI per tutte le categorie giovanili ed amatoriali e l’attività nel dietro le quinte della manifestazione si sta facendo sempre più alacre per prepararsi a dovere e ad accogliere un gran numero di atleti e accompagnatori.

L’XCO Rocca di Buticari 1275 e il circuito XCO Borbonica Cup sono legati a doppio filo con la sponsorizzazione comune della Effe Packaging, azienda della quale sono titolari i componenti della famiglia Magro dedita alla produzione e alla commercializzazione di macchinari per il confezionamento.

“Tutto nasce dalla volontà di mio padre Salvatore Magro e mia madre Maria Cristina Maugeri – spiega la figlia Syria in qualità di presidente dell’Asd Bike 1275 – che sono partiti da un piccolo negozio al centro di Giarre. Avevamo semplici macchine del sottovuoto e relativi materiali di consumo. Subito dopo però la domanda crebbe e con essa aumentarono anche le esigenze dei clienti. Così abbiamo trovato un luogo che potesse contenere la richiesta che è l’attuale azienda dove ci troviamo oggi. Da lì è sorto il vero progetto Effe Packaging che ad oggi non riguarda solo il settore del confezionamento, ma include anche la marcatura, l’etichettatura, ed il mondo del packaging del prodotto a 360°. Come realtà aziendale siamo partiti da niente e anche come società organizzatrice ci rispecchiamo un po’ nella nostra storia aziendale. La passione imprenditoriale come quella del ciclismo nasce tutta da mio padre . Sono tante le aziende italiane e straniere che serviamo nel settore alimentare farmaceutico e cosmetico. Ed è un orgoglio non indifferente per noi essere il Sud che esporta in Italia. Questa filosofia aziendale la vogliamo trasmettere anche al Borbonica Cup, il nostro ‘made in Sud’ è un valore aggiunto per il movimento nazionale della mountain bike”.

