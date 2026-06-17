Gli artisti del Gruppo Colorato protagonisti della collettiva “Il Canto della Natura”. Direzione artistica di Aurelia Canè

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“Il Canto della Natura” è il titolo della collettiva d’arte in programma a Palermo dal 19 al 28 giugno.

Protagonisti, gli artisti del Gruppo Colorato presieduto da Mauri Lucchese, che esporranno le loro opere negli spazi della Galleria “Nicola Scafidi” a Villa Niscemi, in piazza dei Quartieri 2: Alessandra Anselmi, Adriana Bellanca, Antonio Biondo, Annita Borino, Ernesto Butticè (Scorpiored), Rosario Calì (Ro Ca), Aurelia Canè, Isabella Casapollo, Ferdinando Caronia, Veronica Chinnici, Serena Contino, Eleonora Coppola, Maria Pia Costanza, Chiara Costa, Grazia D’Agata, Sandro Di Stefano, Anna Giulia Enrile, Carmen Frisina, Giovanni Frattini, Maria Grazia Galifi, Rosario Genduso, Mario Giambanco, Giuseppe Gurrera, Cecilia Grutta, Marianna Iuculano, Patrizia La Bua, Sara Leone, Francesco Loiacono, Barbara Lo Fermo, Josè Lo Biondo, Valeria Lo Dico, Rosario Lo Re, Vincent Mancino, Rossella Marino, Gabriele Mastropaolo, Nicoletta Militello, Toti Modica, Giusy Montante, Daniela Orlando, Ignazio Pensovecchio, Giovanna Piazza, Marco Previti, Vittorio Randisi, Vincenzo Raspante, Irene Riccobono, Mario Rizzo, Fabio Riotta, Fulvia Reyes, Fanny Rumeo, Maria Silvana Ruggeri, Rosellina Rox Segreto, Lydia Schembri, Giuseppe Spinoso, Rossella Spinuzza, Michele Stocco, Anna Torres, Marco Troia, Roberto Tusa e Roberto Valore.

La mostra corale, che vede alla direzione artistica Aurelia Canè, altresì curatrice della creazione grafica digitale, sarà inaugurata venerdì 19 alle 16:30, alla presenza, tra gli altri, del presidente onorario del Gruppo Colorato Fulvia Reyes.

La presentazione e la critica delle opere sono affidate a Mauri Lucchese.

Il pomeriggio culturale, allietato dall’intervento musicale di Maurizio D’Amico, vedrà la presenza di apprezzati poeti e scrittori quali Adriana Bellanca, Giuseppe Gurrera, Barbara Lo Fermo, Licia Mancino, Vincent Mancino, Rossella Marino, Rosellina Rox Segreto e Anita Vitrano.

Tra gli ospiti, lo psicologo e psicoterapeuta Gianni Ferraro e l’attore Gioacchino Sinagra, i docenti Sara Leone, Isabella Messina e Vita Rubino.

Previsti gli interventi del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e dell’assessore comunale alla Cultura Antonio Rini.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni da lunedì a sabato, dalle 9:30 alle 18:30 e la domenica dalle 9:00 alle 12:30.

L’ingresso è gratuito.