Catania Cruise Port dà il benvenuto ad AIDAblu

Nave della Compagnia di crociere tedesca AIDA.

Già ben visibile in lontananza con i suoi colori sgargianti, la nave è arrivata al terminal alle prime luci della mattina con a bordo circa 2.100 crocieristi, perlopiù tedeschi, che hanno potuto godere delle bellezze della città di Catania, incastonata tra il mare e il vulcano attivo più alto d’Europa.

Grazie alla bella giornata di sole, i crocieristi si sono cimentati in escursioni in bus, a piedi e in bicicletta, ritrovandosi immersi nella cultura siciliana, nell’enogastronomia, nel prezioso artigianato e nel folklore.

Leader nel mercato crocieristico tedesco, AIDA Cruises propone crociere in tutto il mondo e attualmente il calendario della AIDAblu prevede 10 scali a Catania nel 2023.

Catania Cruise Port registra più di 80 scali nella stagione 2023, che porteranno nella città di Catania circa 140.000 crocieristi. Costa Crociere, con i suoi 30 scali, sarà ancora una volta la principale compagnia crocieristica per la stagione del porto siciliano.

“Questo calendario dimostra l’impegno di Catania Cruise Port nel promuovere la città di Catania e il territorio della Sicilia, una meta ricca di storia e arte, e nell’offrire servizi di qualità sempre più elevata alle compagnie di crociera e ai loro passeggeri”. Afferma Raffaella Del Prete, Direttore Generale della Società.

Dalla fine del 2016, Catania Cruise Port è parte di Global Ports Holding (GPH), il più grande operatore indipendente di terminal crociere al mondo, con una presenza consolidata nelle regioni dei Caraibi, del Mediterraneo e dell’Asia-Pacifico, ivi comprese alcune ampie realtà commerciali in Montenegro. Con una piattaforma integrata di porti crocieristici al servizio di navi da crociera, traghetti, yacht e megayacht, GPH gestisce 26 terminal in 14 Paesi e continua a crescere costantemente, fornendo servizi a 15 milioni di passeggeri e raggiungendo una quota di mercato del 29% nel Mediterraneo ogni anno.

