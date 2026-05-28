La Fanfara Bersaglieri dell’Etna vola in Belgio. La Sicilia e Belpasso protagoniste in Europa

Una grande gioia per il presidente della Fanfara Bersaglieri dell’Etna Luciano Roccella, per il capo fanfara Salvo Tumello e tutti i Bersaglieri della Sezione di Belpasso, ma anche per il deputato all’Assemblea Regionale Siciliana Giuseppe Zitelli.

“Sono felice – afferma quest’ultimo – per la straordinaria opportunità offerta alla Fanfara dell’Etna, grazie all’impegno dell’europarlamentare Ruggero Razza: è lui che ha contribuito a realizzare un sogno e un’esperienza indimenticabile che rimarranno nella storia”.

“Per quanto mi riguarda – aggiunge – ho sempre creduto nel valore dei nostri Bersaglieri: di certo, rappresenteranno al meglio gli ideali e l’eccellenza musicale che ci appartengono”.

“La Fanfara dell’Etna – conclude – è una realtà che ho avuto il piacere di seguire negli anni, e oggi sono estremamente orgoglioso di assistere al suo ingresso nell’istituzione politica più importante d’Europa”.