Rilascio delle concessioni per i dehors, Leopoldo Piampiano (FI) : “Positivo il riscontro dell’amministrazione, ora si prosegua nel recupero dell’arretrato”

“Accolgo con favore la risposta fornita dall’Amministrazione comunale alla mia interrogazione sui tempi di rilascio delle concessioni di suolo pubblico per dehors, che ha consentito di fare chiarezza sulla situazione attuale e sulle iniziative avviate per il recupero delle pratiche arretrate”.

Lo dichiara il consigliere comunale Leopoldo Piampiano, capogruppo di Forza Italia al Comune di Palermo, a seguito della risposta trasmessa dagli uffici competenti in merito alle concessioni per i dehors.

“Dalla nota emerge la presenza di un consistente arretrato – osserva – stimato in circa novecento pratiche, accumulatosi nel corso degli anni: al tempo stesso, viene evidenziato l’avvio di una riorganizzazione interna e di misure operative finalizzate ad accelerare la definizione delle istanze pendenti e a riallineare progressivamente i tempi di lavorazione”.

“Si tratta di un tema particolarmente importante per le attività economiche della città – sottolinea il consigliere – che hanno bisogno di procedure amministrative efficienti e di risposte tempestive per programmare al meglio il proprio lavoro”.

“I dehors – conclude – rappresentano infatti una risorsa significativa per il commercio, la ristorazione e la valorizzazione degli spazi urbani”.