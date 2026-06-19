Accesso al mare in piazza Bordonaro, il consigliere comunale Natale Puma scrive al sindaco Roberto Lagalla per sollecitare un intervento di ripristino

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Ripristinare urgentemente l’accesso al mare in piazza Bordonaro, dietro il ristorante “La Mattanza”, nella storica borgata costiera di Vergine Maria, a Palermo.

La richiesta porta la firma del consigliere comunale Natale Puma, capogruppo di Forza Palermo, che ha trasmesso una nota al sindaco Roberto Lagalla per sollecitare l’intervento dell’amministrazione comunale nel tratto che conduce al litorale, particolarmente frequentato dai residenti della zona.

L’opera è necessaria per garantire la sicurezza e l’incolumità dei bagnanti di tutte le età che, nella stagione estiva, si recano in spiaggia, ma anche per innalzare il livello di decoro dell’area, in cui sorge, a pochi metri di distanza dal tratto costiero interessato, l’Antica Tonnara Bordonaro, struttura di notevole valore storico.