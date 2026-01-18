Commercialisti di Trapani, rinnovati gli organi dell’Ordine: La Barbera riconfermato Presidente

Condividi questo articolo?

Con una percentuale altissima di votanti, pari all’88,50 %, ’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani ha rinnovato i propri organi istituzionali, confermando un forte senso di appartenenza e coinvolgimento della categoria. Le elezioni si sono svolte il 15 e 16 gennaio scorsi.

Le elezioni hanno sancito la riconferma alla Presidenza del dott. Gildo La Barbera, alla guida dell’unica lista presentata, frutto di un importante e condiviso percorso di concertazione interna.

Per il quadriennio 2026–2030 faranno parte del Consiglio dell’Ordine i seguenti professionisti:

Cinzia D’Antoni, Giuseppe Cognata, Rosario Candela, Pietro Fuoco Ragusa, Giuseppe Mazzara, Maria Anna Causi, Alessandro Esposito e Francesco Vulpetti.

Alla Presidenza del Collegio dei Revisori è stato eletto Vincenzo D’Angelo. Componenti effettivi saranno Vincenzo Barraco e Giuseppe Poma, mentre Filippo Candia e Vito Basiricò ricopriranno il ruolo di componenti supplenti.

Il Comitato Pari Opportunità risulterà composto da Giorgio Cassarà, Maria Letizia Ciminnella, Laura Messina e Maria Rosaria Testagrossa.

Nel commentare l’esito della tornata elettorale, il Presidente Gildo La Barbera ha espresso viva soddisfazione per l’elevata partecipazione degli iscritti, sottolineando come essa rappresenti un chiaro segnale di fiducia e coesione. Il Presidente si è inoltre dichiarato certo che i nuovi organi eletti sapranno offrire un contributo determinante per il raggiungimento di nuovi e rilevanti obiettivi a beneficio dell’Ordine e della comunità professionale nel suo complesso.

Nella foto, Gildo La Barbera