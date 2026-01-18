TRAPANI. “Comix in the Library”: incontri, laboratori e formazione tra fumetto, scuola e comunità

Condividi questo articolo?

Un calendario fitto, articolato e diffuso sul territorio, che da gennaio a maggio accompagnerà Trapani in un percorso di avvicinamento alla lettura attraverso il fumetto. È questo il cuore di “Comix in the Library”, il progetto promosso dalla Biblioteca Fardelliana e da Nerd Attack ETS, vincitore del bando europeo The Europe Challenge, che entra ora nella sua fase operativa con la presentazione ufficiale del calendario degli eventi. La rassegna prevede incontri con autori e fumettisti, attività dedicate alle scuole, laboratori creativi, workshop di scrittura e disegno, oltre a momenti di formazione rivolti a docenti e operatori culturali. Un programma pensato per coinvolgere pubblici diversi, con un’attenzione particolare ai giovani, ma capace di parlare all’intera comunità.

UN PERCORSO CHE ATTRAVERSA DUE CITTÀ

Gli appuntamenti si svolgeranno non solo negli spazi della Biblioteca Fardelliana (nel comune di Trapani), ma anche nelle scuole del territorio, presso la sede di Nerd Attack ETS (nel territorio di Casa Santa Erice) e in luoghi simbolici della vita culturale cittadina. Una scelta precisa: portare il fumetto là dove i giovani già vivono e si formano, abbattendo le barriere tra istituzioni culturali e comunità. Il calendario si apre a gennaio con gli incontri di Lele Virzì e Alberto Catalanotti e di Giulia della Ciana, articolati tra mattinate dedicate alle scuole e appuntamenti pomeridiani aperti al pubblico. A febbraio sarà protagonista Giuseppe Bartorilla, bibliotecario per ragazzi e formatore, con un doppio focus sul rapporto tra fumetto, graphic novel e promozione della lettura in biblioteca. Nel mese di marzo, spazio a Pietro Grasso ed Emiliano Pagani, con incontri rivolti sia agli studenti che al pubblico generalista, mentre aprile vedrà protagonisti Marco Rizzo, con workshop di scrittura e riflessioni sul fumetto come strumento di cambiamento sociale, e Margherita Tramontoli, con laboratori dedicati ai più giovani. Il percorso si concluderà a maggio all’interno del Trapani Comix & Games, con un appuntamento che unirà incontro pubblico e formazione professionale, a conferma del legame strutturale tra la rassegna e il più ampio ecosistema culturale del fumetto già presente in città.

FUMETTO COME STRUMENTO EDUCATIVO E INCLUSIVO

“Comix in the Library” non è una semplice successione di eventi, ma un progetto educativo che utilizza il fumetto come linguaggio contemporaneo capace di stimolare la lettura, il pensiero critico e la partecipazione. Accanto agli incontri con gli autori, il calendario prevede seminari formativi rivolti a insegnanti e bibliotecari, con l’obiettivo di integrare il fumetto nella didattica e nei servizi bibliotecari. Al termine della rassegna sarà inoltre inaugurata la prima sezione fumetti della Biblioteca Fardelliana e avviati gruppi di lettura per ragazzi tra i 10 e i 16 anni, consolidando il ruolo della biblioteca come presidio culturale attivo e inclusivo.

UNA RETE CULTURALE CON RESPIRO EUROPEO

Il calendario rappresenta uno dei momenti centrali del progetto finanziato da The Europe Challenge, programma europeo che valorizza il ruolo delle biblioteche come spazi di innovazione sociale, partecipazione democratica e resilienza comunitaria. L’esperienza di Trapani si inserisce così in una rete internazionale di buone pratiche, dimostrando come anche a livello locale sia possibile costruire percorsi culturali con una visione ampia e duratura.