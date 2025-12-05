Palermo. Premio Rosa Parks 2025: riconoscimento a Le Onde ETS per l’impegno contro la violenza di genere

Il Premio Rosa Parks edizione 2025, dedicato all’attivista afroamericana, viene conferito dalla Human Rights Youth Organization all’associazione Le Onde ETS quale riconoscimento per l’impegno nella promozione dei diritti delle donne e per il sostegno alle vittime di maltrattamenti.
La cerimonia di consegna, aperta al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili, avrà luogo a Palermo il 10 dicembre alle ore 18.30 nello spazio Al Vicolo, in vicolo San Basilio 10-12.
Istituito nel 2013 dall’associazione HRYO, il premio Rosa Parks nasce per celebrare figure e realtà che si distinguono nell’impegno per la difesa dei diritti umani e civili, nella lotta non violenta per la tutela della dignità umana e nella promozione della giustizia sociale. Il riconoscimento prende il nome da Rosa Parks, simbolo mondiale della lotta contro le discriminazioni e per la difesa dei diritti civili, e si propone di mantenere viva la memoria del suo coraggio ispirando le nuove generazioni. Nel corso degli anni è stato assegnato a chi, con azioni concrete, ha supportato la costruzione di una società più equa e inclusiva, operando nel solco dei valori dei grandi movimenti non violenti. Tra le premiate: Rita Bernardini, Abraha Yodit, Alessandra Notabartolo, Ester Russo, la nave Aquarius, Manuela Casamento, Sabrina Drago, Claudia Fauzia, Roberta Lo Bianco, Chiara Cianciolo.
“La nostra associazione è nata ispirandosi alle esperienze dei movimenti non violenti – spiega Marco Farina, presidente dell’HRYO -. Quei movimenti che vanno dall’esperienza gandhiana a quella di Danilo Dolci, passando per il boicottaggio dei bus di Montgomery, incarnando i principi e i valori che questi movimenti hanno generato. A Rosa Parks continuiamo a rendere omaggio, conferendo ogni anno un premio a chi si impegna nella tutela dei diritti umani – dice ancora Farina -. E siamo lieti di affidare il premio di quest’anno a un’associazione intera che da anni si batte per i diritti delle donne in una società fortemente marcata dal patriarcato”.
Al Centro antiviolenza de Le Onde ETS (con sede in viale Campania 25 a Palermo, tel. 091327973), si rivolgono mediamente circa 450 donne l’anno.
“La nostra Associazione può contare su due Case Rifugio – sottolinea la presidente Elvira Rotigliano – dove le donne, sole e o con figli e figlie, sopravvissute a violenza, possono elaborare il trauma e avvicinarsi a nuovi progetti di vita”.
Le Onde ETS, in questi ultimi anni, ha approfondito e si è dedicata ad attività specifiche anche con progetti finanziati da Fondazione con il Sud e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Pari Opportunità, alle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo e alle donne con disabilità utilizzando un approccio intersezionale per i loro percorsi di uscita dalla violenza.
Tutte le attività sono realizzate in collaborazione con associazioni e con enti che offrono azioni e attività in favore delle donne. Grazie a questi servizi, Le Onde ETS si impegna ogni giorno a fornire strumenti concreti per uscire dalla violenza e ricostruire una nuova indipendenza.
L’Associazione, che si occupa esclusivamente di violenza, coordina anche la Rete antiviolenza della città metropolitana di Palermo e fa costantemente ricerca, formazione e prevenzione nelle scuole.
La violenza di genere resta una delle emergenze sociali più gravi in Italia e in Sicilia.
Secondo l’Istat, sono circa 6 milioni e 400mila (il 31,9%) le donne italiane dai 16 ai 75 anni di età che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita (a partire dai 16 anni di età). Il 18,8 ha subìto violenze fisiche e il 23,4% violenze sessuali; tra queste ultime, a subire stupri o tentati stupri sono il 5,7% delle donne. Considerando le donne che hanno un partner o lo hanno avuto in passato, sono il 12,6% le donne vittime di violenza fisica o sessuale nell’ambito della coppia. Dai partner si subisce anche violenza psicologica (17,9%) e violenza economica (6,6%).
Il fenomeno colpisce soprattutto le fasce più giovani e si manifesta non solo all’interno delle relazioni di coppia, ma anche da parte di conoscenti, amici e familiari. Nel 2025, il numero di vittime di violenza fisica o sessuale è rimasto stabile rispetto agli anni precedenti, ma si registra un aumento tra le adolescenti e le studentesse. Solo il 10,5% delle vittime denuncia gli abusi subiti, mentre cresce la consapevolezza e la richiesta di aiuto presso i Centri antiviolenza.
A livello locale, il Policlinico di Palermo ha effettuato 41 accertamenti per sospetti episodi di violenza sessuale nel 2025, confermando che il fenomeno resta persistente e che è necessario rafforzare la rete di prevenzione, assistenza e supporto alle vittime. I dati sono stati resi noti in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.