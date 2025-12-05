Al Teatro Rivoli di Mazara del Vallo festeggia 10 anni di The Vocal Academy con un concerto speciale.

Condividi questo articolo?

Lunedì 8 dicembre al Teatro Rivoli di Mazara del Vallo (TP) SILVIA MEZZANOTTE festeggia 10 anni di eccellenza di The Vocal Academy con un concerto speciale.

Accanto a Silvia Mezzanotte, ospite d’onore della serata, saliranno sul palco gli allievi e i docenti delle accademie, accompagnati dalla TVA Band (Giacinto Renda, Niko Valenti, Ivano Augugliaro, Gianluca Almanza), talentuosi professionisti del territorio siciliano riuniti per celebrare in musica i 10 anni di The Vocal Academy.

«Nell’agosto del 2015 – dichiara la Mezzanotte – la scomparsa improvvisa di Giancarlo Golzi, mio compagno di viaggio nei Matia Bazar, mi ha catapultata in uno dei momenti più bui della mia vita. Subito dopo, il maestro Riccardo Russo, cui mi lega un’amicizia fraterna, mi ha coinvolta nella creazione della prima sede dell’Accademia. Il sorriso dei ragazzi e la possibilità di dedicare una parte della mia vita al coaching mi hanno aiutata a riemergere dall’oscurità. Da allora sono nate 13 sedi. Per questo oggi sono ancora più orgogliosa di celebrare questo compleanno a Mazara del Vallo, dove tutto ha avuto origine… Riccardo ed io abbiamo fuso esperienza, amicizia, professionalità e passione in un metodo di canto che utilizza la musica per generare inclusione, formazione e talento sul territorio».

«Dieci anni – dichiara Riccardo Russo – sono un traguardo che non avrei mai immaginato così ricco di musica, persone e storie. Con Silvia, i coach e tutti i nostri allievi siamo diventati una famiglia artistica. L’8 dicembre al Teatro Rivoli porteremo sul palco non solo tecnica e talento, ma anche il cuore della The Vocal Academy. È un modo per mostrare al pubblico il percorso che abbiamo fatto e che ogni giorno facciamo insieme ai nostri allievi, e per celebrare il futuro che stiamo costruendo».

Artista dalla voce inconfondibile e tra le interpreti più amate del panorama italiano, Silvia Mezzanotte è stata per anni la front woman dei Matia Bazar, con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2002, e ha collaborato con artisti internazionali come Al Jarreau, Dionne Warwick, Michael Bolton e Massimo Ranieri. È anche madrina e ideatrice, insieme al maestro Riccardo Russo (polistrumentista e vocal coach), di questa accademia che oggi vanta 13 sedi in Italia, di cui 7 in Sicilia.

Il metodo TVA è ormai conosciuto e apprezzato in tutta Italia per la struttura didattica solida e modulare, per l’attenzione personalizzata alle esigenze vocali di ogni allievo, per l’approccio pratico mirato alla performance dal vivo e per le attività di gruppo che valorizzano coesione e interazione musicali. Tutto questo ha permesso a The Vocal Academy di espandersi, raggiungendo 7 sedi in Sicilia e 13 in tutto il Paese, con una rete solida di docenti qualificati e una comunità di allievi in costante crescita.