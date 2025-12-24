All’Antica Tonnara Bordonaro di Palermo un pranzo solidale con duecentocinquanta ospiti offerto da Karol Strutture Sanitarie e Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro

Condividi questo articolo?

Un pranzo solidale all’Antica Tonnara Bordonaro, per condividere la gioia delle festività insieme ai più bisognosi.

A organizzarlo, anche quest’anno, sono stati la Karol Strutture Sanitarie, il Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro e la Onlus San Lazzaro, che hanno accolto nella splendida struttura di Vergine Maria oltre duecentocinquanta persone, bambini inclusi.

“Abbiamo voluto – spiega l’avvocato Marco Zummo, presidente di Karol S.p.A. – che alla Tonnara fossero presenti anche donne e uomini di etnie e religioni diverse”.

L’AMAT ha contribuito alla riuscita dell’evento, mettendo a disposizione un autobus per il trasporto degli ospiti dell’iniziativa solidale.

Particolarmente toccante, è stato il momento della donazione dei giocattoli ai piccoli ospiti, a conclusione del pranzo.

All’evento, hanno partecipato e servito anche i cavalieri dell’Ordine Militare e Ospedaliero di San Lazzaro di Gerusalemme Pierluigi Matta, Salvatore Sammartino e Geri Venuti e Don Pietro Magro, direttore dell’Ufficio Ecumenismo e Dialogo Interreligioso della Diocesi di Palermo, che ha collaborato all’organizzazione.

