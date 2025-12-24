Russia, esplosione a Mosca: morti due poliziotti

Condividi questo articolo?

Uccisi da un ordigno azionato mentre tentavano di arrestare una persona sospetta, non lontano da luogo dove è stato ucciso il generale russo Sarvarov. Deceduto anche il sospetto

Due agenti della polizia stradale sono rimasti uccisi la scorsa notte in un’esplosione a Mosca. Secondo quanto riferito in una nota dal Comitato investigativo russo, i due agenti sono morti nell’esplosione di un ordigno azionato mentre tentavano di arrestare una persona sospetta all’interno di un veicolo.

Anche il sospetto è morto. L’incidente è avvenuto sulla Eletskaya, un quartiere a sud della capitale, ha reso noto il Comitato investigativo. La procura di Mosca ha aperto una inchiesta.

L’esplosione si è verificata non lontano dal luogo dell’esplosione dell’autobomba che due giorni fa ha ucciso il generale russo Fanil Sarvarov.