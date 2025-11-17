Morte insieme le gemelle Kessler. Bild: “Hanno scelto suicidio assistito”

Condividi questo articolo?

Il quotidiano tedesco Bild annuncia il decesso di entrambe le artiste 89enni

Le gemelle Ellen e Alice Kessler sono morte. Lo riferisce il quotidiano tedesco Bild annunciando oggi 17 novembre il decesso di entrambe le ballerine e cantanti 89enni, che si sono spente a Gruenwald, nell’area di Monaco. “Non volevano più vivere”, si legge nell’edizione online.

Le due artiste, protagoniste per decenni sugli schermi della tv italiana, erano nate a Nerchau, in Sassonia, il 20 agosto 1936. In Italia ebbero enorme notorietà a partire dagli anni ’60 grazie alla partecipazione ai più grandi varietà televisivi dell’epoca, da ‘Giardino d’Inverno’ a ‘Studio Uno’ (dove cantavano e ballavano anche la sigla d’apertura, l’indimenticabile ‘Da-da-un-pa’) a ‘Milleluci’, e alle commedie musicali di Garinei e Giovannini.

Bild: “Hanno scelto il suicidio assistito”

Secondo informazioni fornite dalla polizia, le due gemelle avrebbero fatto ricorso al suicidio assistito. Attorno a mezzogiorno, la polizia avrebbe raggiunto la residenza delle due artiste e avrebbe constatato il decesso delle due donne escludendo, in base ai primi rilievi, qualsiasi circostanza sospetta.

Bild ricorda che, nell’aprile 2024, le gemelle inseparabili – proprio al giornale – avevano espresso la volontà di essere cremate e deposte in un’unica urna. Con le loro ceneri, anche quelle della madre Elsa, scomparsa a 69 anni, e quelle del cane Yello.

Il quotidiano ricorda che in Germania il suicidio assistito è ammesso “in determinate circostanze”. Il soggetto maggiorenne che vuole far ricorso alla pratica deve “agire autonomamente e secondo la propria volontà” con una decisione assunta nel pieno possesso delle proprie facoltà. In assenza di una di queste condizioni, il personale medico eventualmente presente non potrebbe operare secondo la legge. L’assistenza non può eseguire l’atto letale: questa sarebbe “eutanasia attiva”, che è invece vietata.

La ricostruzione dei media: “Hanno scelto la data”

Il quotidiano Munchner Merkur ricostruisce il percorso scelto dalle due sorelle. Le gemelle Kessler, secondo il quotidiano bavarese, avrebbero contattato molto tempo fa la Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS), un’associazione – con sede a Berlino – che offre sostegno alle persone intenzionate a ricorrere al suicidio assistito. Un medico e un legale dell’associazione avrebbero incontrato le due artiste per un colloquio e verificare le condizioni per avviare l’iter. Alice e Ellen Kessler avrebbero scelto la data, attuando il programma definito. Le due donne, scrive il Munchner Merkur, avrebbero azionato il dispositivo per l’infusione endovenosa con cui hanno assunto la dose di anestetico per produrre un arresto cardiocircolatorio.