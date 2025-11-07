Natale 2025, a Catania torna Christmas Town

Condividi questo articolo?

Dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026 il più grande Parco tematico del Sud Italia

TERZA EDIZIONE DI CHRISTMAS TOWN: ALLE CIMINIERE DI CATANIA UN NATALE EXTRA-LARGE

Ancora più grande e spettacolare: pista di pattinaggio ampliata, White Slide, Giostra Albero di Natale e la casa del Grinch, il mostriciattolo verde amato dai bambini

Inizia a sognare, in un attimo è Natale. Torna alle Ciminiere di Catania la terza edizione di Christmas Town, il più grande parco tematico del Natale del Sud Italia. Dal 6 dicembre al 6 gennaio 2026 la città si accende di luci, musica e spettacolo con un format ancora più ampio e un cartellone ancora più ricco. Tante le novità dell’edizione 2025, come la pista di pattinaggio su ghiaccio più grande di sempre (500 metri quadrati), ampliata per accogliere al meglio il pubblico. Accanto, un ventaglio di attrazioni inedite e due nuovi padiglioni che amplieranno il Parco, tra questi il travolgente White Slide – scivolo con ciambelle gonfiabili – la Casa del Grinch, l’Albero dei Canti di Natale e, in anteprima assoluta, la grande Giostra Albero di Natale.

Confermati i tre teatri in contemporanea con Magic Show, Musical e Christmas Circus, oltre alle classiche attrazioni che l’anno scorso hanno fatto emozionare e sognare oltre 150mila visitatori: la Grande Casa di Babbo Natale, le Christmas Big Balls, il Cinema di Natale, la Disco Christmas, l’antica Giostra Cavalli e la Ruota Panoramica. Un calendario ritmato dalle parate a tema e dai personaggi dell’immaginario natalizio che animeranno quotidianamente i viali del parco.

Un’esperienza immersiva per famiglie, bambini e visitatori di ogni età che unisce spettacolo, emozione e meraviglia. Christmas Town cresce nelle dimensioni e nella qualità artistica, confermando Catania come riferimento del Natale nel Mezzogiorno.