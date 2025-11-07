Messina. Altolia: dall’8 al 9 novembre appuntamento con “Profumi d’Autunno”

Condividi questo articolo?

disposta la chiusura della provinciale 33. L’interdizione sarà in vigore dalle ore 17:00 fino alle ore 23:59 nei due giorni della manifestazione

Altolia, frazione del Comune di Messina, si prepara ad accogliere l’edizione 2025 della rassegna “Profumi d’Autunno”, manifestazione dedicata ai sapori, alle tradizioni e all’artigianato del territorio che sabato 8 e domenica 9 novembre animerà il borgo con stand, mostre e spettacoli.

In occasione dell’evento, la Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura temporanea al transito veicolare della strada provinciale 33, nel tratto compreso tra il Villaggio Molino e l’abitato di Altolia, dalle ore 17:00 alle 23:59 di entrambe le giornate.

La misura è finalizzata a garantire il corretto svolgimento della manifestazione, che ogni anno richiama numerosi visitatori attratti dal fascino del borgo e dalle sue peculiarità culturali e gastronomiche.

L’iniziativa intende valorizzare il patrimonio agricolo e paesaggistico di Altolia e rafforzare il legame con le tradizioni e le attività artigianali che da generazioni caratterizzano la comunità locale.

«“Profumi d’Autunno” è un appuntamento che rappresenta al meglio lo spirito delle nostre comunità collinari – ha sottolineato il sindaco metropolitano Federico Basile -, custodi di storia, cultura e saperi autentici. La Città Metropolitana sostiene con convinzione iniziative che promuovono la partecipazione, la valorizzazione dei borghi e la riscoperta delle radici territoriali, elementi fondamentali per uno sviluppo armonico e sostenibile del nostro territorio».

«La collaborazione tra istituzioni e realtà associative locali – ha dichiarato il direttore generale Giuseppe Campagna – testimonia la capacità del territorio di fare rete e di valorizzare le proprie risorse in chiave culturale e turistica. Eventi come questo non sono soltanto momenti di festa, ma occasioni di crescita e di coesione sociale che rafforzano l’identità e l’immagine della nostra area metropolitana».