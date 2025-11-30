Milano, 24enne violentata fuori da un locale del centro

Redazione
Condividi questo articolo?
          

Denunciato un ragazzo di 22 anni

 

Una ragazza di 24 anni ha denunciato di essere stata violentata in centro a Milano. I militari del Nucleo radiomobile hanno denunciato un 22enne italiano, incensurato, in relazione alla presunta violenza sessuale avvenuta nelle vicinanze di un locale in via Molino delle Armi, a Milano. La pattuglia è intervenuta in via Crocefisso all’angolo con via della Colma, dove è stata rintracciata la ragazza che ha riferito di essere stata vittima di violenza e ha successivamente presentato la denuncia. Il presunto autore era stato nel frattempo fermato dal personale addetto alla sicurezza del locale.

Annunci

Nel luogo indicato sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi utili alla ricostruzione dell’episodio. La giovane è stata accompagnata al Pronto soccorso della Clinica Mangiagalli per gli accertamenti sanitari del caso. Sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto.


Condividi questo articolo?
          

Potrebbe interessarti

Leave a Comment