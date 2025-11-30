Importante riconoscimento internazionale per l’angiologo siciliano Giovanni Alongi

Condividi questo articolo?

Il medico angiologo siciliano Giovanni Alongi è stato selezionato per il “Business Elite Award 2025” a Roma, nell’ambito dell’evento di Gala tenutosi presso l’hotel The St. Regis. Il premio, istituito dalla piattaforma internazionale Business Elite Awards con sede a New York, mira a individuare e celebrare professionisti e manager considerati influenti e innovativi nei rispettivi settori.

Alongi è stato insignito del riconoscimento nella categoria “Business Elite’s 40 Under 40”, che include quaranta professionisti under 40 provenienti da diverse nazioni. La sua selezione per questo premio lo rende, secondo l’articolo originale, il primo medico angiologo europeo a riceverlo.

Specializzato in angiologia e flebologia, Giovanni Alongi è attivo in Sicilia, lavorando tra Palermo, Messina e Agrigento. Fa parte del consiglio dell’Associazione Italiana di Flebologia ed è riconosciuto per la sua esperienza nel trattamento non invasivo delle vene varicose.

Alongi è il fondatore di Angiocor, una rete di centri in Sicilia specializzati in cure flebologiche avanzate, che prevede l’espansione in altre regioni italiane.

In precedenza, ha già ottenuto diversi riconoscimenti nazionali per la sua attività medica, tra cui il “MioDottore Award” per quattro anni consecutivi.

La motivazione del premio menziona l’impegno di Alongi nell’innovazione medica e nello sviluppo di protocolli per il trattamento vascolare. Viene inoltre evidenziato il suo ruolo nella formazione di nuovi medici attraverso un programma educativo strutturato, con l’obiettivo di diffondere le sue tecniche minimamente invasive in Italia.

Oltre alla sua pratica clinica, Alongi è impegnato in iniziative legate alla salute e al benessere, con un approccio imprenditoriale che lo ha portato a investire anche nei campi della salute digitale e delle biotecnologie.