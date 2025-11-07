Lo scrittore Giankarim De Caro incontra i lettori a Partinico e Palermo nell’ambito delle rassegne letterarie “D’inchiostro e di vino” e “Un tè con l’autore”

Condividi questo articolo?

In attesa dell’uscita del suo nuovo romanzo, lo scrittore palermitano Giankarim De Caro incontra i lettori a Partinico e a Palermo.

Due nuovi appuntamenti letterari per approfondire le tematiche delle sue opere, cinque successi editoriali pubblicati dalla casa editrice Navarra, che lo hanno reso uno degli autori contemporanei più apprezzati in Italia: dall’esordio straordinario con “Malavita” nel 2018 e “Fiori mai nati” nello stesso anno, passando per “Chianchieri” del 2020 e “Agatina senza pensieri” del 2022, fino all’ultimo, apprezzatissimo “Romanzo tascio-erotico siciliano”.

Attualmente, “Fiori mai nati” è giunto alla terza ristampa e “Chianchieri”, da pochi giorni è nuovamente in libreria con una veste grafica rinnovata.

I DUE APPUNTAMENTI CON I LETTORI

Il primo incontro, organizzato dalla Pro Loco di Partinico, si terrà nell’ambito della rassegna “D’inchiostro e di vino”, alla Real Cantina Borbonica in via Principe Umberto 307 alle 18:00 di sabato 8 novembre.

A dialogare con lo scrittore, saranno Dorotea Speciale e Salvatore Bonura, rispettivamente vicesindaco e assessore alla Cultura e presidente della Pro Loco Cesarò Partinico APS.

L’appuntamento culturale, realizzato in collaborazione con Navarra Editore, il Comune di Partinico e il Centro per il Libro e la Lettura, prevede un ingresso libero e una degustazione offerta dalle Tenute Orestiadi di Gibellina.

Domenica 9 novembre, Giankarim De Caro sarà ospite del prestigioso Palazzo del Poeta, in via Seminario Italo Albanese 20 a Palermo, all’interno della rassegna “Un tè con l’autore”, in dialogo con Rosa Di Stefano a partire dalle 18:00.

Previsti i contributi di Antonella Chinnici e Maurizio Guarneri e le letture di Alessandro Cassata.

L’ingresso è gratuito.