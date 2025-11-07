“Umani, Etici, Trasparenti”. Al via la nuova campagna di comunicazione di SICILBANCA

Condividi questo articolo?

SICILBANCA lancia la sua nuova campagna di comunicazione: un’iniziativa che celebra l’identità della Banca di Credito Cooperativo – parte del Gruppo Cassa Centrale – e rinnova l’impegno a essere un punto di riferimento per le comunità e i territori in cui opera.

Il progetto ruota attorno al nuovo spot istituzionale, pensato per raccontare una banca vicina alle persone, fondata su valori di etica, trasparenza e umanità. A trasmettere questo messaggio sono le storie vere di soci e clienti: Saverio Pizzuto, titolare di un’agenzia di rappresentanza nel settore dell’arredamento; Federica Blandino, imprenditrice e fondatrice di uno studio di pilates; la giovane Maria Elisa Governali e la coppia Rita e Maurizio Iacono.

L’esperienza si sviluppa attorno alla figura dei consulenti di SICILBANCA che, all’interno della filiale, incontrano persone diverse – giovani, famiglie, imprenditori – ognuna con le proprie esigenze, trovando sempre soluzioni su misura. L’obiettivo è presentare la banca come un luogo di ascolto, dialogo e innovazione, vicino ai bisogni reali delle persone.

Lo spot è stato girato presso l’agenzia Gino Morici di Palermo, in viale Lazio 9, inaugurata nel 2024.

«La nostra è una storia costruita sui valori, sul rispetto delle comunità che serviamo e sulla fiducia delle persone che ci scelgono – spiega il Presidente di SICILBANCA, Giuseppe Di Forti –. La nostra forza sono i nostri collaboratori, capaci di tradurre questi principi in relazioni autentiche e servizi di qualità. È un impegno condiviso con soci e clienti, per una banca sempre più umana, etica e trasparente».