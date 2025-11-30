Libri, presentato a Roma “Il Paese delle tradizioni” di Beppe Convertini

Condividi questo articolo?

Realizzato in collaborazione con l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia

È stato presentato a Palazzo Brancaccio “Il Paese delle tradizioni” il nuovo libro di Beppe Convertini, realizzato in collaborazione con Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia). Un volume che attraversa l’Italia più vera, raccontando tradizioni popolari, sagre e riti religiosi che custodiscono la memoria collettiva dei territori. La serata, condotta dalla giornalista del Tg 1 Valentina Bisti, si è svolta alla presenza di Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento del Daytime Rai, e del presidente di Unpli, Antonino La Spina. Un’occasione importante per ribadire il valore dei piccoli centri e delle tradizioni che rendono il Paese ricco di identità. Ospiti della presentazione Anna Falchi, Vira Carbone, Francesca Fialdini, Mario Ermito, Monica Marangoni, Miriana Trevisan, Roberta Garcia, Nadia Bengala, Federica Gentile, Luca Sardella, Sofia Bruscoli, Marzia Roncacci, Federica De Denaro, Adriana Russo, Veera Kinnunen, Sara Ricci, Simona Borioni.

Durante il suo intervento Angelo Mellone ha evidenziato quanto sia essenziale continuare a raccontare l’Italia anche attraverso programmi televisivi e libri che ne valorizzino la profondità culturale: “È fondamentale continuare a realizzare programmi che raccontino l’Italia più autentica e leggere libri come questo, perché visitando i piccoli centri c’è chi ritrova le proprie radici e chi, invece, scopre per la prima volta un patrimonio unico. Del resto, viene spontaneo chiedersi se non sia più appagante vivere in un borgo ricco di storia, relazioni e identità, piuttosto che in una periferia urbana spesso priva di anima. Ogni luogo custodisce racconti che meritano di essere condivisi, e la televisione pubblica ha il dovere di far emergere e valorizzare queste bellezze”. Il conduttore e attore Beppe Convertini, ricordando i tanti riti ed eventi vissuti in prima persona ha sottolineato come in un mondo che corre sempre più veloce si rischia di perdere le proprie radici: “Ho intrapreso un viaggio emozionante alla scoperta delle tradizioni popolari che ancora resistono, sopravvivono tra piazze, feste, riti antichi, artigianato e cucina in compagnia di Antonino La Spina presidente di Unpli”.