Intimidazioni a Sferracavallo e Isola delle Femmine

La notte scorsa un incendio ha distrutto undici imbarcazioni custodite nel rimessaggio della Icon Marine Srl, tra Isola delle Femmine e Sferracavallo. Poche ore dopo, alcuni esercenti e ristoratori di via Torretta, nel cuore della borgata marinara, hanno ritrovato bottiglie contenenti liquido infiammabile e un biglietto intimidatorio recante la scritta “5.000 euro”.

Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine.

Si tratta di episodi di inaudita gravità, che gettano un’ombra pesante sulla sicurezza e sulla serenità di una comunità laboriosa come quella di Sferracavallo, da sempre simbolo di accoglienza, turismo e vita marinara.

Di fronte a questi fatti non è più tollerabile il silenzio. Una politica regionale e comunale incapace di affrontare i problemi reali dei cittadini, spesso intrisa di malaffare e autoreferenzialità, non può generare nulla di buono.

Un governo che da tre anni non adotta misure concrete per la sicurezza dei territori, preferendo la propaganda all’azione e continuando a garantire privilegi ai più forti mentre le periferie vengono abbandonate, è moralmente corresponsabile del clima di degrado e paura che si respira oggi.

Mentre a parole si parla di legalità, nei fatti si alimenta l’inerzia. E intanto, chi lavora onestamente diventa bersaglio di intimidazioni e ricatti.

È necessario intervenire subito, con una strategia chiara, coordinata e condivisa, per bloccare sul nascere ogni recrudescenza mafiosa e restituire fiducia e sicurezza ai cittadini.

La comunità di Sferracavallo deve reagire unita, senza paura e senza divisioni, difendendo i propri valori di legalità e convivenza civile.

Esprimiamo la nostra piena solidarietà agli esercenti, ai lavoratori e agli operatori economici che hanno subito queste gravi minacce, nella certezza che lo Stato e le istituzioni sapranno garantire giustizia e protezione.

A tal proposito, in qualità di consiglieri del Movimento 5 Stelle, chiederemo un incontro urgente con S.E. il Prefetto di Palermo per un confronto operativo sulle misure di prevenzione e sicurezza da attuare a tutela della comunità di Sferracavallo e, più in generale, dell’intero territorio costiero occidentale di Palermo.

i CONSIGLIERI:

Antonino Randazzo –Consiglio comunale di Palermo-

Simone Aiello e Giovanni Galioto -consiglieri della VII Circoscrizione del Comune di Palermo-