Dal 17 settembre chiude per due mesi lo svincolo A19 Caltanissetta per chi viaggia in direzione Palermo

Nell’ambito dei lavori di completamento dello svincolo Caltanissetta e Agrigento posto in uscita lungo l’autostrada A19 Catania-Palermo Anas avvisa che lo stesso svincolo sarà chiuso a partire da mercoledì 17 settembre e fino al 21 novembre per consentire l’esecuzione di lavori che riguarderanno la realizzazione degli impianti tecnologici nel sottopasso dello svincolo, i rivestimenti delle pareti interne delle opere di sostegno, il completamento degli strati della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale nella configurazione definitiva. Inoltre saranno installate due stazioni di emergenza SOS, segnaletica luminosa e pannelli a messaggi variabili con relativo sistema di telecontrollo.

Dunque per chi viaggia nella carreggiata autostradale in direzione Palermo e dovrà uscire verso Caltanissetta-Agrigento il percorso sarà quello di uscire al successivo svincolo di Ponte Cinque Archi (circa 10 Km oltre) per rientrare in autostrada nella carreggiata in direzione Catania tornando così indietro allo svincolo desiderato. Secondo Anas la deviazione comporta un incremento di percorso di 10 km e un incremento di tempo di circa 5 minuti.

A seguire il comunicato stampa integrale di Anas Strade Sicilia

Breve deviazione per gli utenti che da Catania sono diretti sulla SS 640

Palermo, 11 settembre 2025

Dopo la pausa estiva riprendono i lavori di completamento del nuovo svincolo di Caltanissetta sull’autostrada A19.

I lavori, interrotti nel periodo estivo per ridurre i disagi all’utenza in occasione dell’incremento dei flussi turistici, riguarderanno la realizzazione degli impianti tecnologici nel sottopasso dello svincolo, i rivestimenti delle pareti interne delle opere di sostegno, il completamento degli strati della pavimentazione e della segnaletica orizzontale e verticale nella configurazione definitiva.

Il sottopasso verrà dotato di due stazioni di emergenza SOS, segnaletica luminosa e pannelli a messaggi variabili con relativo sistema di telecontrollo.

L’esecuzione dei lavori comporterà, per un periodo di due mesi, la temporanea chiusura al traffico della rampa di uscita dall’A19 dello svincolo di Caltanissetta per i veicoli provenienti da Catania, dal prossimo 17 settembre fino al 21 novembre.

Durante questo periodo gli utenti provenienti da Catania e diretti sulla SS 640, per raggiungere le località di Caltanissetta e Agrigento, potranno proseguire verso Palermo, uscire allo svincolo Ponte 5 Archi, riprendere l’A19 in direzione Catania per immettersi sulla SS 640 dallo svincolo di Caltanissetta.

La deviazione comporta un incremento di percorso di 10 km e un incremento di tempo di circa 5 minuti.

