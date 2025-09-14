MZT: in radio e in digitale “SHADOWS” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Shadows”, il nuovo singolo di MZT.

In un tempo non lineare, ma ciclico, come il movimento dei pianeti del sistema solare, questo brano, supportato da un bellissimo video, intende rappresentare la danza degli opposti, all’interno della quale la presenza della Luce della Coscienza consente di vedere oltre lo specchio, permette di andare oltre la proiezione e realizzare l’equilibrio. Connettersi alla propria fonte di Luce, onde illuminare le ombre, al fine di trasformarle e realizzare l’equilibrio. Le ombre aspettano la Luce della Luna per tornare a splendere. I raggi del sole aspettano l’oscurità per andarle incontro. Per ritrovare una nuova connessione e una nuova fratellanza.

Biografia

Mzt nasce a Napoli, nel settembre del 1978, ma di quegli anni 80 ricorda poco. Quando si innamorò della Musica, circa all’età di 12 anni, erano già iniziati i ’90. All’età di 16 il padre gli regalò la tastiera che desiderava e fu così che cominciò subito a comporre musica strumentale. E nel mentre che completava i suoi studi universitari, entrò a far parte di varie band. Si trattava in particolare di tribute band di Rock anni ’80. Improvvisamente, la vita che conduceva prese una nuova piega quando MZT cominciò ad appassionarsi all’Astrologia. Fu quello un periodo di profonda trasformazione e a causa di ciò decise di trasferirsi a Milano per prendere parte ad un corso di Astrologia unitamente ad un corso di Animazione 3d. Fu così che una volta ritornato a Napoli fu chiamato per animare il film “La Notte della Stella” del regista Nicola Barile. Venne poi il giorno in cui Mzt decise di riaprire quel cassetto per dare forma ad un fiume di idee che alimentano la sua costante ricerca di Significato, Verità e Conoscenza, convinto che la vera libertà sia la Consapevolezza.