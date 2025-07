Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco alla guida del Comando Carabinieri “Sicilia”. Gli auguri di NSC

Condividi questo articolo?

Nella mattina di sabato 12 luglio, presso la Caserma “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio, si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco.

Nel suo discorso di esordio, il primo pensiero l’ha rivolto al Brigadiere Carlo Legrottaglie, deceduto il 12 giugno scorso durante un conflitto a fuoco nelle campagne del brindisino, in Puglia, regione da cui proviene il Generale Ubaldo Del Monaco.

Alla cerimonia di insediamento hanno preso parte i segretari nazionali del Nuovo Sindacato Carabinieri Toni Megna e Igor Tullio e il segretario generale regionale della sigla sindacale in Sicilia Giuseppe Fragano.

“Auguriamo buon lavoro al nuovo Comandante – affermano – nella certezza che anche in Sicilia, come ha già fatto in Puglia, collaborerà fattivamente con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari, per rendere migliore la vita professionale dei quasi novemila uomini presenti nell’isola alle sue dipendenze”.

