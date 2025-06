Mattarella in Vaticano, primo incontro ufficiale con Papa Leone XIV

Condividi questo articolo?

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi in Vaticano per il primo incontro ufficiale con Papa Prevost. Nella delegazione con il Capo dello Stato, anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Come spiega Vatican News, Mattarella poco prima delle 9 ha fatto il suo ingresso dall’Arco delle Campane. Ad accompagnare il presidente nel Palazzo Apostolico, la figlia Laura e gli altri due figli, insieme ai rispettivi coniugi e ai cinque nipoti. Nella delegazione al seguito presenti, tra gli altri, anche l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede, Francesco Di Nitto, e il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti. Dopo il tradizionale picchetto della Guardia Svizzera schierato accanto ai Gentiluomini di Sua Santità, Mattarella ha poi raggiunto in ascensore la seconda Loggia per l’incontro con Papa Leone nella Biblioteca del Palazzo Apostolico. Il Pontefice, con mozzetta rossa e stola papale, ha accolto il presidente con un sorriso e una stretta di mano. Poi il colloquio a porte chiuse, seduti al tavolo della Biblioteca, terminato intorno alle 10.10, durato poco meno di un’ora, su diversi temi.

Il giorno stesso dell’elezione di Leone XIV, l’8 maggio, ricorda ancora Vatican News, il capo di Stato aveva espresso “fervidi auguri”, sottolineando il valore della pace “disarmata” e “disarmante” evocato dal Papa affacciandosi per la prima volta dalla Loggia della Basilica. “In questo momento storico, in cui tanta parte del mondo è sconvolta da conflitti inumani dove sono soprattutto gli innocenti a soffrire le conseguenze più dure di tanta barbarie, desidero assicurarle – scriveva il presidente nel suo messaggio – l’impegno della Repubblica Italiana a perseguire sempre più solidi rapporti con la Santa Sede per continuare a promuovere una visione del mondo e della convivenza tra i popoli fondata sulla pace, sulla garanzia dei diritti inviolabili e della dignità e la libertà per tutte le persone”. (Adnkronos)

