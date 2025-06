Kaspersky: cybercriminali sfruttano l’hype delle bambole Labubu su siti web fraudolenti

Condividi questo articolo?

La crescente popolarità delle bambole Labubu ha scatenato un’ondata di siti web fraudolenti che hanno preso di mira i collezionisti entusiasti di tutto il mondo, mentre i cybercriminali creano falsi negozi online in diverse lingue per rubare i dati di pagamento. Kaspersky ha rilevato piattaforme fraudolente, spesso spacciate per rivenditori legittimi, che attirano i fan con false offerte di bambole Labubu, con l’obiettivo di rubare informazioni finanziarie sensibili dagli acquirenti.

Le bambole Labubu, eccentrici peluche da collezione disegnati dall’artista di Hong Kong Kasing Lung e venduti dai negozi Pop Mart in “blind box”, hanno conquistato il pubblico mondiale. Gli acquirenti non sanno quale bambola o quale disegno specifico riceveranno finché non aprono la confezione. Questo effetto sorpresa, unito alla possibilità di ottenere figure rare o in edizione limitata, alimenta l’eccitazione e la frenesia collezionistica.

Da aprile 2024 è cresciuta l’euforia alimentata dalle sponsorizzazioni da parte di celebrità che hanno portato i prezzi di rivendita delle rare bambole a oltre 3.000 dollari. In questo modo si è creato un terreno fertile per i truffatori, che sfruttano l’urgenza e l’eccitazione legate a questi giocattoli.

I cybercriminali creano siti web contraffatti in più lingue per ingannare gli acquirenti di diverse regioni. Questi falsi negozi spesso imitano i brand di rivenditori affidabili, offrendo sconti o “edizioni esclusive” delle bambole per indurre le vittime a inserire i dati della carta di credito o altre informazioni personali. Pop Mart è il rivenditore e creatore ufficiale delle bambole Labubu, e i truffatori ne imitano l’aspetto indurre gli utenti a pensare di acquistare prodotti autentici.

“I truffatori stanno sfruttando la moda delle bambole Labubu attraverso siti fraudolenti e inviti urgenti all’azione, facendo leva sull’impazienza dei fan desiderosi di accaparrarsi gli esemplari più rari. Queste piattaforme illegali ora si presentano in più lingue, ampliando così la loro portata. Consigliamo vivamente ai fan di acquistare le bambole Labubu solo da rivenditori verificati, come i canali ufficiali di Pop Mart, controllando attentamente l’URL del sito web per verificarne l’autenticità e evitando di interagire con siti che appaiono sospetti”,ha commentato Olga Altukhova, Senior Web Content Analyst di Kaspersky.

