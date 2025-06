Al “Centro d’arte Raffaello” la fotografia di Antonino Costa vincitrice del concorso “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia”

Condividi questo articolo?

Le sue immagini raccontano storie di vita quotidiana, rivolgendo grande attenzione ai temi della memoria territoriale, dell’identità culturale e della stratificazione sociale.

Antonino Costa, palermitano, classe 1973, è ufficialmente entrato a far parte del prestigioso novero di artisti e fotografi del “Centro d’arte Raffaello”.

Un’importante acquisizione per la galleria che vede alla direzione artistica la dottoressa Sabrina Di Gesaro, orgogliosa di accogliere gli straordinari scatti dell’autore: una fotografia pensata, meditata e documentaristica, che indaga la città e l’animo umano che la abita con curiosità e attenzione.

Un nuovo ingresso che rinsalda la vocazione internazionale del “Centro d’arte Raffaello”: Antonino Costa, infatti, si è formato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano e, in contesti newyorkesi, ha lavorato in qualità di direttore della fotografia su numerose produzioni, portando avanti parallelamente un percorso personale attraverso il solo utilizzo di macchine analogiche, dagli inizi fino al 2022, anno in cui ha iniziato a sperimentare la tecnologia del medio formato digitale.

Ha tenuto importanti personali e ha partecipato a prestigiose collettive, sia in Italia che all’estero.

La sua attività è stata pubblicata su alcune tra le più autorevoli testate italiane quali L’Espresso, Avvenire e la Repubblica.

Nel 2024 ha vinto il Premio “Santa Rosalia” con la sua fotografia dal titolo “Il carro trionfale sul Cassaro, la Santuzza tra la folla”, nell’ambito del concorso fotografico “Palermo rifiorisce con Santa Rosalia” nella sezione dedicata ai fotografi professionisti, indetto dal Comune in occasione del quattrocentesimo anniversario del Festino della Santuzza.

La mostra omonima è stata allestita a Pechino, nuova tappa del tour internazionale dell’esposizione di immagini e video del Festino, nata dal concorso fotografico del 2024.

La fotografia vincitrice di Antonino Costa, che si trova ora al “Centro d’arte Raffaello” nella sede di via Emanuele Notarbartolo 9/E, raffigura le migliaia di devoti che accompagnano la statua della Patrona fino a piazza Vigliena.

Secondo Gianfranco Marrone, professore di Semiotica all’ UNIPA, essa “coglie in uno scatto, molto studiato nella fattura ma molto immediato nella resa, la mescolanza tra spiritualità e cittadinanza, evocazione della Santa e riunione della comunità urbana”.

“L’immagine – preannuncia Sabrina Di Gesaro – sarà esposta in galleria durante i giorni del Festino”.

“L’ingresso della fotografia nei nostri spazi espositivi – conclude – segna l’avvio di una collaborazione con Antonino Costa che prevede, nel prossimo futuro, mostre di collezioni esclusive”.