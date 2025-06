A Partinico l’Estemporanea di Pittura “Premio Gaudí – Trofeo Matteo Barretta”. La giuria presieduta da Sabrina Di Gesaro ha scelto “Maschera” di Roberto Stabile

Condividi questo articolo?

Il “Centro d’arte Raffaello” ha preso parte anche quest’anno all’Estemporanea di Pittura “Premio Gaudí – Trofeo Matteo Barretta” tenutasi nell’incantevole scenario della Real Cantina Borbonica di Partinico, in provincia di Palermo.

Arte, talento e creatività sono stati al centro della quarta edizione della manifestazione, organizzata e promossa dall’associazione “La Via dei Mulini”, con il presidente Antonino Lo Gaglio e la vice-presidente Maria Grazia Motisi.

Per il secondo anno consecutivo, la dottoressa Sabrina Di Gesaro, direttore artistico del “Centro d’arte Raffaello”, ha presieduto la giuria.

Ad affiancarla, oltre ad Antonino Lo Gaglio, anche la professoressa Gaetana Vigilia, docente di Discipline pittoriche.

Tre le sezioni in gara: senior, under diciotto e bambini fino a nove anni, che hanno portato visioni ed emozioni tra le storiche mura di uno dei luoghi più suggestivi del Palermitano.

La giuria dell’estemporanea ha premiato, per la categoria senior, Roberto Stabile, vincitore assoluto con l’opera “Maschera”: a lui il “Premio Gaudí”.

Sul podio sono saliti anche Giulia Chiaramonte per la sezione junior e, per la categoria under diciotto, Francesca Marchese e Gioele Maniscalco, con la loro opera “Paesaggi”, realizzata a quattro mani e aggiudicatasi il Trofeo “Mario Barretta”.

L’edizione 2025 del “Premio Gaudí” ha visto, per la prima volta, anche una sezione dedicata al body painting.

A rendere la giornata ancora più speciale, Claudio Cangialosi con la sua performance: insieme alla danzatrice Emilia Lo Gaglio, l’artista – tra i nomi più internazionali del “Centro d’arte Raffaello”, di recente esibitosi all’Antica Tonnara Bordonaro di Palermo – ha realizzato una tela attraverso un’intensa fusione tra danza e pittura.

All’evento erano presenti l’assessore alle Politiche giovanili Vincenzo Sollena e il presidente del Consiglio del Comune di Partinico Erasmo Briganò, che ha portato alla memoria della comunità locale l’artista Matteo Barretta con l’istituzione di un trofeo a suo nome.

Tra gli ospiti, anche un altro talento della scuderia del “Centro d’arte Raffaello”: Zazzà D’Anna, che ha mostrato al pubblico “La Via dell’Amore”.

Tra gli sponsors della quarta edizione, la scuola di arti e mestieri Euroform, i cui allievi hanno partecipato all’estemporanea nella categoria under diciotto.