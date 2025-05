UNICEF Catania: prorogata al 18 luglio 2025 l’estrazione dell’11ª Lotteria Solidale

Condividi questo articolo?

L’iniziativa annuale a sostegno della Campagna UNICEF contro la malnutrizione infantile viene prorogata al 18 luglio 2025, con estrazione prevista alle ore 16:00. Ogni biglietto acquistato contribuisce concretamente a fornire alimenti terapeutici, cure mediche e supporto nutrizionale ai bambini più vulnerabili, rafforzando l’impegno dell’UNICEF contro una delle più gravi crisi umanitarie del nostro tempo.

Questa nuova scadenza, inizialmente fissata per il 30 maggio, risponde a tre principali esigenze: valorizzare la capillare distribuzione dei biglietti nei 58 comuni della Città Metropolitana di Catania, accogliere le richieste di volontari e sostenitori che hanno chiesto più tempo per le attività di diffusione e sensibilizzazione, e promuovere la lotteria durante eventi chiave come la Campagna Nazionale per il Diritto al Gioco (25 maggio – 8 giugno), la Giornata Mondiale del Diritto al Gioco – cento luoghi per giocare (28 maggio), Etna Comics (30 maggio – 2 giugno) e numerose iniziative locali previste a giugno e nella prima settimana di luglio.

Il primo premio è una prestigiosa opera del maestro Jean Calogero. Restano invariati anche tutti gli altri 300 premi in palio, per un valore complessivo superiore a 10.000 euro, così come sponsor e regolamento ufficiale.

I biglietti saranno acquistabili fino a giovedì 17 luglio 2025 sia presso la sede del Comitato Provinciale di Catania per l’UNICEF di via Montesano 15 a Catania, sia durante gli eventi con la partecipazione dei volontari o presso i partner convenzionati.

Per informazioni: comitato.catania@unicef.it e 095. 320445

La proroga rappresenta un’occasione per rafforzare il valore solidale dell’iniziativa, promuovere una più ampia partecipazione della cittadinanza e garantire un maggiore sostegno ai programmi UNICEF per la tutela dell’infanzia.