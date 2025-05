Condividi questo articolo?

Arriva nelle radio “Siamo Noi” il nuovo singolo inedito di Roxy B., brano passionale e intenso, scritto e composto con Antonio Esposito e Luca Rustici, che ha curato anche gli arrangiamenti, disponibile in digitale (L’n’R Productions / Universal Music Italy). Fuori anche il video.

“Siamo Noi” è un brano, evocativo e poetico, che descrive un momento di connessione profonda tra due persone. Il rifiuto di vivere di illusioni lascia spazio alla consapevolezza che la vita e l’amore sono reali e tangibili e, come tali, vanno vissuti, qui e ora. Il “cielo” diventa il simbolo di un legame unico, il luogo, esclusivo e magico, in cui condividere un’intimità profonda. In sostanza, un inno all’amore autentico ed alla bellezza del momento presente. Il brano è accompagnato dal video per la regia di Salvatore Maiorano.

Roxy B. è una cantante di origini abruzzesi, milanese di adozione. Voce ruvida e sensuale che si fa interprete di un pop sofisticato, dalle sonorità anni ’80. Da sempre appassionata di musica, cresce ascoltando soprattutto le grandi voci femminili americane del jazz, blues, soul e bossa nova (Ella Fitzgerald, Irma Thomas e Astrud Gilberto). Durante gli anni dell’università, si esibisce in alcuni locali abruzzesi. Solo molti anni dopo, la pausa forzata del lockdown, crea lo spazio necessario per farla riavvicinare al canto e questa volta non è solo per il piacere di cantare è soprattutto per il bisogno di conoscere la propria “voce” e scoprirne tutte le potenzialità. Nel 2020 inizia a studiare canto con Daniela Carelli, a tutt’oggi sua vocal coach. Seguono analisi vocali e master class con il cantante lirico e vocal coach Salvatore Cilia. Nel 2023, come parte del percorso didattico con Daniela Carelli, Roxy B. registra la cover di “Poesia” di Riccardo Cocciante, nella versione di Patty Pravo, con lo pseudonimo di “Bise”. Roxy B. arricchisce il suo bagaglio frequentando corsi di recitazione cinematografica e teatrale. Partecipa a workshop di improvvisazione teatrale e laboratori residenziali di teatro danza. “Per amore”, scritto da lei con Antonio Esposito e Luca Rustici, è il singolo uscito lo scorso 15 novembre a cui segue “Siamo Noi” dal 16 maggio 2025 su tutte le piattaforme digitali.

Pubblicità